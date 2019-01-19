В Италии продают дома с видом на море за 1 евро, но есть условие...

Городские власти пошли на такие меры в попытках возродить коммуну. Она стала пустеть, потому что жители начали переезжать в города побольше. Чиновники обещают избавить потенциальных покупателей от бюрократических проблем, чтобы любой желающий мог практически сразу совершить покупку.

И хотя такие "акции" проводились и в других городах, по словам представителей местной администрации, в данном случае дома находятся в их собственности. Поэтому покупателям не придётся контактировать с предыдущими владельцами.

Но будущие жильцы для того, чтобы совершить "сделку века" и поселиться в райском уголке, должны будут выполнить несколько условий. Так, например, им надо будет отреставрировать свои дома в течение трех лет после покупки, что будет стоить 15 000 евро, и внести залог в размере 5000 евро. Его обещают вернуть после завершения ремонта.

Но, по словам заместителя мэра города Джузеппе Качиоппо, покупатели точно не будут разочарованы. Ведь этот уголок претендует на звание одного из лучших на земле.

Sambuca di Sicilia ФОТО: / Riccardo Lombardo