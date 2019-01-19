Не смог побороть недуг... Известный российский сатирик умер в США

Скончался известный советский фельетонист, сатирик, звезда КВН Семен Лившин. Он умер на 80-м году жизни в Сан-Диего, США. О смерти юмориста сообщил его друг, писатель Валерий Хаит.

Семен Лившин в свое время окончил строительный институт, но на момент получения диплома был уже знаменитым журналистом. Он много лет работал в газетах, писал фельетоны, пародии, сценарии. Был награжден премиями «Золотой теленок» и «Алеко», удостоен награды от «Литературной газеты».

Лившин являлся президентом Американской лиги КВН и издавал всемирную юмористическую русскоязычную газету «ОКей!». Он автор книг «Дама с собачкой Баскервилей», «Дерибасовская, угол Монмартра» и «Между нами, классиками», которые были изданы в России.

В последние годы юморист тяжело болел и, из-за возраста и проблем с сердцем, не смог побороть недуг.

Друзья вспоминают о Семене Лившине, как о необыкновенно трудоспособном и трудолюбивом человеке, который вел активную и многостороннюю деятельность и часто помогал – как советом, так и делом.