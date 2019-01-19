Стала шоколадкой. Ольга Бузова похвасталась своим шикарным загаром

При этом в хештеге было сказано: "Главное, что у меня есть, — это я", а само фото подкреплено также оригинальным стихотворением о жизни.

Запись уже набрала более 440 тысяч лайков.

Мнения комментаторов, как обычно, разделились. Некоторые сочувствовали Бузовой, которая "стала шоколадкой" и "ещё немного и будет уголь". Впрочем, не обошлось и без нелицеприятных слов в адрес телеведущей, которую подписчики призвали быть скромнее и раскритиковали еe "плоскую фигуру".