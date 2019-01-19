Сб, 19.01.2019
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  • Стала шоколадкой. Ольга Бузова похвасталась своим шикарным загаром

Стала шоколадкой. Ольга Бузова похвасталась своим шикарным загаром

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Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com

Телеведущая Ольга Бузова показала подписчикам в Instagram фото, где она загоревшая сидит на песке.

При этом в хештеге было сказано: "Главное, что у меня есть, — это я", а само фото подкреплено также оригинальным стихотворением о жизни.

Запись уже набрала более 440 тысяч лайков.

Мнения комментаторов, как обычно, разделились. Некоторые сочувствовали Бузовой, которая "стала шоколадкой" и "ещё немного и будет уголь". Впрочем, не обошлось и без нелицеприятных слов в адрес телеведущей, которую подписчики призвали быть скромнее и раскритиковали еe "плоскую фигуру".

Ранее Ольга Бузова опубликовала в Instagram провокационное фото в одних трусиках. Кроме того, телеведущая предстала в бикини и "обезьяньей" позе.

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