Этому знаку Зодиака сегодня все по плечу! Гороскоп на 19 января

Стрелец

Вполне удачный с профессиональной точки зрения день для тех, кто умеет работать самостоятельно и не ждет, пока все проблемы будут решены другими. Имеет место некоторое снижение жизненного потенциала, следствием чего являются раздражительность, неуступчивость, проявления агрессии. Сослуживцам и деловым партнерам остается лишь терпеливо мириться с этим – ведь вы щедро делитесь с ними замечательными идеями, неутомимо трудитесь на благо общего дела.

Несколько сложнее ситуация в личных отношениях: пока вы не уверены в своих желаниях и стремлениях, но ни при каких условиях не хотите делать того, чего ждут от вас окружающие. Причина конфликтов никак нельзя считать объективной – просто споры и дискуссии почему-то доставляют вам своеобразное удовольствие. Малая толика миролюбия значительно изменит ситуацию к лучшему.

Козерог

Несмотря на влияние негативных тенденций вы не сдаетесь, и можно не сомневаться, что результат ваших усилий не разочарует. Вполне благоприятен этот день для решения профессиональных проблем, воплощения в жизнь творческих замыслов. Можно строить планы и реализовывать их, не боясь пробовать свои силы в новой сфере. Не всегда окружающие будут понимать вас с полуслова, но, терпеливо и спокойно отстаивая свои взгляды, вы найдете немало единомышленников.

Это неплохой день для светских развлечений, посещения увеселительных заведений в компании старых друзей. Однако не забывайте уделять внимание и любимому человеку, чтобы не омрачать ваши отношения ревностью и обидами.

Водолей

Вас ждут как приятные неожиданности, так и сюрпризы, без которых вы вполне могли бы обойтись. Жизненный потенциал высок, что помогает в преодолении препятствий и решении проблем; неплохо было бы также не обижаться на то, что окружающие не торопятся оказывать вам помощь. Поможет провести этот день с пользой заранее составленный план действий, и чем более подробным он будет, тем лучше.

А вот в личной жизни, напротив, важно уметь импровизировать – здесь события будут развиваться совсем не так, как вы ожидали. Не все поступки любимого человека вы сможете одобрить, но и осуждать их, не разобравшись в причинах, нельзя. Будьте миролюбивы – это именно то, что поможет справиться с негативными тенденциями.

Рыбы

Важный день для многих Рыб – он заставит задуматься о ранее совершенных поступках и правильно оценить их. Пришло время расставаться с заблуждениями, отказываться от стереотипов. Сейчас в вашей жизни начинается новый этап, и для того, чтобы он был успешным, необходима готовность к переменам. Негативные тенденции сильны в сфере финансов; кроме того, их влияние не лучшим образом скажется на поездках и запланированных развлечениях.