Иосиф Пригожин против участия Сергея Лазарева в «Евровидении»

По мнению супруга Валерии, на конкурс следует отправиться другому молодому артисту. Хотя официально участник «Евровидения» от России не объявлен, уже известно, что главный кандидат – Сергей Лазарев.

Фанаты уверены, что он может повторить успех Димы Билана, который со второго раза покорил конкурс и принес России победу. Однако далеко не все с этим согласны.