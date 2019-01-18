Иосиф Пригожин против участия Сергея Лазарева в «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Сергей Лазарев уже получил от «Евровидения» все, что мог.
По мнению супруга Валерии, на конкурс следует отправиться другому молодому артисту. Хотя официально участник «Евровидения» от России не объявлен, уже известно, что главный кандидат – Сергей Лазарев.
Фанаты уверены, что он может повторить успех Димы Билана, который со второго раза покорил конкурс и принес России победу. Однако далеко не все с этим согласны.
Иосиф Пригожин уверен, что стоит дать шанс проявить себя и другим артистам, в частности Александру Панайотову. Этот певец вошел в шорт-лист кандидатов на поездку, но, очевидно, не имеет никаких шансов.