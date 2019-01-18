Пт, 18.01.2019
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Иван Ургант показал трехлетнюю дочь, и она его копия!

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Иван Ургант

ФОТО: SCANPIX

Известный российский телеведущий Иван Ургант редко выкладывает фотографии своей семьи, но зато это всегда получается ярко. Вот и на этот раз, когда он опубликовал снимок 3-летней дочки Валерии, подписчики засыпали его комментариями, пишет Soulpost.ru.

Просто малышка оказалась как две капли воды похожей на папу!

Следом 40-летний ведущий показал и старшую 10-летнюю дочь Нину, а также 18-летнюю падчерицу Эрику (старшую дочь его жены Натальи Кикнадзе).

К слову, старшую дочь Ургант назвал в честь своей бабушки, а младшую — в честь своей мамы.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

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