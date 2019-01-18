Иван Ургант показал трехлетнюю дочь, и она его копия!

Известный российский телеведущий Иван Ургант редко выкладывает фотографии своей семьи, но зато это всегда получается ярко. Вот и на этот раз, когда он опубликовал снимок 3-летней дочки Валерии, подписчики засыпали его комментариями, пишет Soulpost.ru.