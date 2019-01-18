Неузнаваемую Юлию Высоцкую сняли с чужим мужчиной

В социальной сети Instagram набирает популярность такое веяние: пользователи публикуют свои фотографии десятилетней давности. Впрочем, сейчас течение так разрослось, что многие выкладывают просто архивные снимки. Не осталась в стороне и популярная актриса Юлия Высоцкая.

Вначале артистка удивила фанатов, когда обнародовала фотографию, где представлена с практически лысой головой. Реакция оказалась такой бурной, что Высоцкой пришлось напомнить: кадр был сделан несколько лет назад, во время съемок фильма ее супруга, режиссера Андрея Кончаловского «Рай».

Решив сыграть на контрасте, Юлия Высоцкая опубликовала несколько совсем старых фотографий, сделанных во времена студенчества. Тогда будущая актриса училась мастерству в одном из театральных вузов Минска. «Эти картинки ооооочень давние, волосы ооооочень длинные и #неблондинка) (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – сообщила популярная актриса.