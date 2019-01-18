Ай, молодца! Певица Слава за три дня похудела на три килограмма

Слава приехала в Карелию. Сейчас она находится в Клинике естественного оздоровления «Кивач». После новогодних праздников певица, видимо, решила заняться собой и похудеть.

За три дня Слава уже сбросила три килограмма, о чем радостно рассказала подписчикам в Instagram. Звезда поделилась видео, на котором показала свою комнату и красивый вид из окна. Судя по бодрому голосу, певица довольна результатом. Слава призналась, что объездила много клиник и это, по ее словам, «лучшая клиника в мире».