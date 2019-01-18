Ох уж эта пятница... Читайте гороскоп на 18 января!

Дева

Не поддавайтесь унынию, даже если не все складывается так, как хотелось бы. Этот день нейтрален, но вам по силам сделать его по-настоящему хорошим и приятным, порадовать себя и близких людей. Особенно полезны занятия, расширяющие кругозор и способствующие появлению новых знаний. Вы получите массу удовольствия от посещения музеев, участия в образовательных мероприятиях.

Хорош день и с точки зрения романтических отношений. Вы готовы к переменам в личной жизни, и можете не сомневаться, что двигаетесь в нужном направление. Уверенность в себе и развитая интуиция помогут избежать трудностей в общении.

Весы

Спокойный день, который у некоторых представителей знака может быть омрачен ухудшением самочувствия и перепадами настроения. Вам будет очень полезно общение с оптимистично настроенными людьми, а также творческими натурами, чьи оригинальные идеи вдохновят вас на необычные поступки. Незапланированные визиты гостей вряд ли порадуют вас, к тому же могут напомнить о себе особы, с которыми вы предпочли бы не иметь дела.

Степень вашей гибкости и готовности к переменам определит, как будут складываться романтические и семейные отношения. Помните, что способность пойти навстречу близким или найти компромисс вовсе не означает отказ от своих принципов и взглядов на жизнь.

Скорпион

День беспокойный, полный суеты и хлопот, но по-своему весьма интересный. Можно добиться значительных успехов, если к любой задаче подходить творчески, но существует опасность перегрузок, следствием которых могут стать проблемы со здоровьем. Постарайтесь не подвергать свой организм испытаниям, в том числе – связанным с употреблением спиртных напитков и перееданием. Хороши умеренные физические нагрузки, приятными будут прогулки. Долгие поездки окажутся удачными лишь в том случае, если готовиться к ним всерьез.

Можно сделать удачные покупки, приобрести мебель, бытовую технику, предметы интерьера. Очень хороши перспективы развития романтических отношений, перемены в личной жизни будут приятными.

Стрелец

На этот день можно планировать многое – вы все успеете, если будете строго следовать составленному графику. Лень и бездействие могут испортить настроение, поэтому предаваться им никак нельзя. Возможны встречи с друзьями или просто приятными вам людьми, получение хороших новостей издалека; появится возможность совершить интересные поездки, не слишком далекие, но необыкновенно познавательные.

Значительные перемены в личной жизни маловероятны, и выступать их инициатором не нужно. Зато можно обдумать сложившуюся ситуацию, спокойно оценить ее позитивные и негативные стороны. Выводы, сделанные в этот день, будут помогать вам в течение долгого времени.

Козерог