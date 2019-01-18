Ох уж эта пятница... Читайте гороскоп на 18 января!

Этот день открывает широкий простор для деятельности. Практически во всех сферах жизни сильны позитивные тенденции, что позволяет реализовывать свои замыслы и быстро продвигаться вперед в избранном направлении, советует Dvorec.
Овен
Общая картина этого дня несколько омрачена снижением жизненного потенциала. Именно в этом кроется причина вашей сегодняшней повышенной раздражительности и обидчивости. Постарайтесь все же сохранять контроль над эмоциями и не обижать близких. Очень благотворно влияют на настроение прогулки, небольшие физические нагрузки, танцы. А вот шопинг вам противопоказан – есть риск потратить крупную сумму на совершенно ненужные вещи.
Возможны сложности в семейных отношениях, довольно трудно будет распределить свое время так, чтобы успеть все, что было запланировано, сдержать данные обещания. Не исключены недомогания, бессонница.
Телец
Очень сильны благоприятные тенденции, многочисленны возможности, открывающиеся перед вами. Вероятны подарки, сюрпризы, события, которые вас порадуют. Улучшатся отношения с близкими, отдых вместе с членами семьи поднимет настроение. Можно назначать на этот день встречи с малознакомыми, но важными для вас людьми: найти общий язык будет легко. Наслаждайтесь заботой и вниманием любимого человека, не бойтесь говорить о своих желаниях, строить планы на будущее.
Очень хороша финансовая ситуация, вероятно появление интересных идей, которые при реализации принесут значительную прибыль. На высоком уровне находится и творческий потенциал. Следует быть внимательнее к своему здоровью, поскольку не исключены недомогания.
Близнецы
Вам стоит уделить внимание своему здоровью, провести профилактические процедуры; день связан с ухудшением самочувствия, понижается сопротивляемость организма инфекциям. Настроение не назовешь стабильным, вы теряете душевное равновесие из-за мелочей. Однако близкие люди наверняка найдут способ порадовать вас, да и само их внимание будет очень приятно. Вероятны импровизированные вечеринки, неожиданные приглашения и идеи, касающиеся проведения досуга.
Ваша привлекательность в глазах представителей противоположного пола очень велика, что способствует романтическим знакомствам. Однако не теряйте головы, здравый смысл вам не повредит.
Рак
Неплохой день, но вы склонны к грусти, меланхолии и печальным размышлениям, что может помешать реализации некоторых планов. Настроиться на более оптимистический лад поможет общение с друзьями, этот день очень хорош для посещения вечеринок и других увеселительных предприятий, а также поездок, расширяющих кругозор. Велика вероятность новых знакомств, встречи с единомышленниками будут приятными, поднимет настроение посещение театра или концертного зала.
Серьезных конфликтов с родственниками и любимым человеком можно не опасаться, однако мелкие недоразумения не исключены. Отстаивая свою точку зрения, не забывайте о свойственных вам от природы корректности и чувстве такта – и вы, несомненно, добьетесь успеха.
Лев
Будьте осторожнее при любых деловых контактах – велика вероятность столкнуться с мошенниками, недобросовестными людьми. Зато можно следовать советам близких, рассчитывать на их поддержку, заботу и внимание. С точки зрения романтических и семейных отношений день вполне благоприятный, но к переменам не располагающий. Наслаждайтесь спокойствием, не совершайте необдуманных поступков под влиянием эмоций.
Хороший день для спокойного отдыха, праздника в узком кругу, небольшого торжества. Несколько снижен жизненный тонус, следует избегать утомительных занятий, серьезной физической нагрузки.
Дева
Не поддавайтесь унынию, даже если не все складывается так, как хотелось бы. Этот день нейтрален, но вам по силам сделать его по-настоящему хорошим и приятным, порадовать себя и близких людей. Особенно полезны занятия, расширяющие кругозор и способствующие появлению новых знаний. Вы получите массу удовольствия от посещения музеев, участия в образовательных мероприятиях.
Хорош день и с точки зрения романтических отношений. Вы готовы к переменам в личной жизни, и можете не сомневаться, что двигаетесь в нужном направление. Уверенность в себе и развитая интуиция помогут избежать трудностей в общении.
Весы
Спокойный день, который у некоторых представителей знака может быть омрачен ухудшением самочувствия и перепадами настроения. Вам будет очень полезно общение с оптимистично настроенными людьми, а также творческими натурами, чьи оригинальные идеи вдохновят вас на необычные поступки. Незапланированные визиты гостей вряд ли порадуют вас, к тому же могут напомнить о себе особы, с которыми вы предпочли бы не иметь дела.
Степень вашей гибкости и готовности к переменам определит, как будут складываться романтические и семейные отношения. Помните, что способность пойти навстречу близким или найти компромисс вовсе не означает отказ от своих принципов и взглядов на жизнь.
Скорпион
День беспокойный, полный суеты и хлопот, но по-своему весьма интересный. Можно добиться значительных успехов, если к любой задаче подходить творчески, но существует опасность перегрузок, следствием которых могут стать проблемы со здоровьем. Постарайтесь не подвергать свой организм испытаниям, в том числе – связанным с употреблением спиртных напитков и перееданием. Хороши умеренные физические нагрузки, приятными будут прогулки. Долгие поездки окажутся удачными лишь в том случае, если готовиться к ним всерьез.
Можно сделать удачные покупки, приобрести мебель, бытовую технику, предметы интерьера. Очень хороши перспективы развития романтических отношений, перемены в личной жизни будут приятными.
Стрелец
На этот день можно планировать многое – вы все успеете, если будете строго следовать составленному графику. Лень и бездействие могут испортить настроение, поэтому предаваться им никак нельзя. Возможны встречи с друзьями или просто приятными вам людьми, получение хороших новостей издалека; появится возможность совершить интересные поездки, не слишком далекие, но необыкновенно познавательные.
Значительные перемены в личной жизни маловероятны, и выступать их инициатором не нужно. Зато можно обдумать сложившуюся ситуацию, спокойно оценить ее позитивные и негативные стороны. Выводы, сделанные в этот день, будут помогать вам в течение долгого времени.
Козерог
Переживаний будет много, в основном – связанных с родственниками, представителями старшего поколения. Могут появится неожиданные задачи, требующие немедленного решения, возникнут осложнения в уже начатых делах. Не самом деле неприятности не столь серьезны, как кажется, но сейчас вы склонны преувеличивать существующие трудности и самостоятельно создавать себе проблемы.
Очень полезны активный отдых и смена обстановки, можно вспомнить о давнем хобби или попробовать свои силы в новом деле. Не цепляйтесь за привычки, которые давно перестали быть приятными, и с легким сердцем избавляйтесь от старых вещей – на смену им придут новые, куда лучшие.
Водолей
Возможны трудности в семье, не слишком приятные события потребуют изменить свои планы, отправиться в дальний путь. Близкие рассчитывают на ваше хладнокровие и здравый смысл; сегодня именно вам предстоит давать ценные советы и предостерегать окружающих от необдуманных поступков. Очень полезным будет некоторый консерватизм, верность традициям и принятым нормам.
Следует быть осторожнее с оригинальными идеями и творческими решениями: вы склоны недооценивать риски и опасности, которые с ними связаны. Поддержка друзей и любимого человека поможет преодолеть трудности, реализовать давние планы.
Рыбы
Высок жизненный тонус, вы полны сил и способны на многое. Этот день принесет вам немало увлекательных дел, приятных впечатлений и новых знаний. Можно посетить интересные места, расширить свой кругозор, завести новые знакомства. Ключ к успеху во всем – активная жизненная позиция и готовность действовать решительно, воплощать в жизнь разнообразные идеи.
Хорошо сложатся отношения с родственниками, их помощь и поддержка будут полезными, а внимание – приятным. Порадуют и встречи с любимым человеком, одиноких Рыб ждут интересные знакомства. Однако не стоит предаваться фантазиям и мечтам – они могут завести слишком далеко. Не теряйте связи с реальностью.