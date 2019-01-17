Алла Пугачева едва не погибла в результате пластической операции

В апреле Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Пугачева — одна из немногих певиц советской и российской эстрады, которым удалось стать легендой еще при жизни. В преддверии юбилея Примадонны многие друзья и коллеги артистки делятся наиболее яркими воспоминаниями о ней. Недавно это сделала подруга Пугачевой Мила Андреевна.

С певицей Андреева познакомилась в одном из пансионатов — она помогала Алле Борисовне и ее супругу Александру Стефановичу решать проблемы с мебелью. Впоследствии Мила и Пугачева стали дружить. В одном из последних интервью Андреева вспомнила, как пластическая операция чуть не стоила Примадонне жизни. К слову, на подобную процедуру Алла Борисовна решилась из-за бывшего избранника, композитора Сергея Челобанова, который младше певицы на 12 лет.