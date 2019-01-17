Какие знаки Зодиака станут богаче и успешнее в 2019 году

2019 год пройдет под покровительством Желтой Земляной Свиньи. Этот символ откроет новые возможности некоторым знакам зодиакального круга, а другим, напротив, создаст трудности. Ясновидящая баба Нина рассказала, кому в 2019 году повезет больше всего, как избежать неприятностей и найти путь к богатству.

Кому удастся разбогатеть в 2019 году

По словам бабы Нины, самые высокие шансы на успех будут у Тельцов, Дев и Козерогов. Так как покровительствующая стихия года - Земля, у этих знаков появится много возможностей повысить доход, занять высокооплачиваемую должность, получить выгодное предложение, а возможно, и открыть собственный бизнес. Фактор удачи будет немаловажен: чтобы позитивные прогнозы сбылись,

необходимо заметить выгодные возможности в потоке случайных событий, оказаться в нужном месте в нужное время, интуитивно отличить выгодные предложения от рискованных и опасных.

Представителям Огня также выпадет шанс улучшить свое материальное положение. Баба Нина прогнозирует Овнам, Львам и Стрельцам успехи в карьере, хорошую прибыль и новые финансовые источники.

Однако многие успехи в жизни огненных знаков будут зависеть от их отношений с окружающими. Земляная Свинья - символ дружелюбия, общительности, спокойствия,

она не потерпит конфликтов и оттолкнет удачу от импульсивных людей, поэтому конфликты с близкими и коллегами могут пустить все планы под откос.

Водным знакам Зодиака - Ракам, Скорпионам и Рыбам - 2019 год может принести много позитивных перемен и побед в деловой и финансовой сфере.

Однако баба Нина предупреждает: многие черты характера, присущие представителям Воды, противоречат энергетике Свиньи.

Нерешительность, излишняя мечтательность, склонность откладывать дела на потом - все это может привести к тому, что эти знаки упустят выгодные возможности и не приблизятся к своим целям.

Земляная Свинья - животное деятельное, активное, и именно эти качества в 2019 году подарят удачу.

Близнецам, Весам и Водолеям в 2019 году потребуются настойчивость и целеустремленность.

Баба Нина прогнозирует удачные перемены в работе и делах, но некоторые качества характера, которыми обладают представители воздушной стихии, могут воспрепятствовать успеху.

Стихия Земли символизирует ответственность, подталкивает к планированию и постепенному достижению поставленных целей, а представители Воздуха больше склонны к импровизации, непоследовательности, работе «по вдохновению». В 2019 году этот метод будет менее продуктивным, чем обычно,