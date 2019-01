Какие знаки Зодиака станут богаче и успешнее в 2019 году

Баба Нина Бабушка говорит нельзя матери стричь своих сыновей, так как в личной жизни сыновья будут несчастны. #аняслепаябабанина #кировскаябабанина #бабанинакировскаяобласть

A post shared by Баба Нина Слепая и Анна внучка (@babaninaslepaia) on Dec 10, 2018 at 1:18am PST