Чт, 17.01.2019
Помогите! Филиппинская красотка поставила МИД на уши, чтобы скорее выйти замуж за эстонца СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Китайская подделка!»: Веру Брежневу затравили в Сети за украденную у Scorpions песню

«Китайская подделка!»: Веру Брежневу затравили в Сети за украденную у Scorpions песню
Сравните сами!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Вера Брежнева

ФОТО: Natalia Seliverstova / Sputnik / Scanpix

Популярная певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева навлекла на свою голову бурную критику в соцсетях после публикации фрагмента своей новой песни «Зла не держи», записанной в дуэте с певицей Еленой Север.

По словам Веры, композиция, записанная в жанре рок-баллады, стала для нее экспериментом, передает TopNews.

«Многие из вас знают, что я люблю экспериментировать. Мне представилась еще одна возможность выйти за рамки привычного – мнепредложили исполнить песню в необычном для меня жанре: рок-баллада», - написала она в Instagram, отключив возможность комментировать публикацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on

Однако юзеры в соцсетях заявили, что композиция является низкосортной подделкой, в которой нет никакого смысла. Также многие заявили, что «Зла не держи» слишком сильно напоминает песню легендарной группы Scorpions - Send Me An Angel, а также композицию другой певицы Зары «Для нее».

«Китайская подделка на Скорпов», «Песня очень неудачная. А главное - зачем?», «Попытка перепеть Scorpions не удалась. Для очистки совести придумали другие слова. Тоже не самые выдающиеся», - негодуют пользователи.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ