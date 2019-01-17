«Китайская подделка!»: Веру Брежневу затравили в Сети за украденную у Scorpions песню
Популярная певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева навлекла на свою голову бурную критику в соцсетях после публикации фрагмента своей новой песни «Зла не держи», записанной в дуэте с певицей Еленой Север.
По словам Веры, композиция, записанная в жанре рок-баллады, стала для нее экспериментом, передает TopNews.
«Многие из вас знают, что я люблю экспериментировать. Мне представилась еще одна возможность выйти за рамки привычного – мнепредложили исполнить песню в необычном для меня жанре: рок-баллада», - написала она в Instagram, отключив возможность комментировать публикацию.
Однако юзеры в соцсетях заявили, что композиция является низкосортной подделкой, в которой нет никакого смысла. Также многие заявили, что «Зла не держи» слишком сильно напоминает песню легендарной группы Scorpions - Send Me An Angel, а также композицию другой певицы Зары «Для нее».
«Китайская подделка на Скорпов», «Песня очень неудачная. А главное - зачем?», «Попытка перепеть Scorpions не удалась. Для очистки совести придумали другие слова. Тоже не самые выдающиеся», - негодуют пользователи.