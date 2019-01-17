Появились данные о свадьбе Ани Лорак и Филиппа Киркорова

После горячих ноября и декабря, когда съемки в новогодних передачах идут в режиме нон-стоп, отечественные знаменитости расслабляются в январе. Артисты предпочитают проводить отпуск в какой-нибудь жаркой стране или вовсе на далеких островах. Судя по фотографиям, публикуемым в Instagram, большинство предпочитает Мальдивы. Однако есть и те, кто выбрал другое направление, пишут Dni.

К примеру, Филипп Киркоров, Ани Лорак и Сергей Лазарев отдыхают в Майами. У поп-короля во Флориде есть апартаменты, которые он приобрел несколько лет назад наряду с Наташей Королевой, Игорем Николаевым, Леонидом Агутиным с Анжеликой Варум.

Певец часто публикует фотографии с коллегой Ани Лорак. У артистов много общего: оба востребованы, отдают себя работе без остатка, растят детей, а еще Филипп является крестным отцом дочери Ани. Он не устает нахваливать певицу в интервью, отмечая ее красоту и идеальную фигуру.