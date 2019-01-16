Не узнать! Юлия Высоцкая вновь побрилась наголо

Телеведущая решилась на кардинальные перемены в образе.
Несколько лет назад Юлия Высоцкая шокировала своих поклонников, обрезав волосы. Тогда на кардинальную смену имиджа телеведущая решилась ради роли в фильме Андрея Кончаловского "Рай". Однако только волосы звезды успели немного отрасти, Юлия вновь попрощалась с локонами. Так, несколько часов назад Высоцкая опубликовала снимок в Instagarm, на котором позирует с новой стрижкой.
"Как там в детском стишке... Лысая башка, дай кусочек пирожка!", - с юмором подписала кадр знаменитость.
Примечательно, что большинство подписчиков с восторгом отнеслись к новому образу и засыпали Высоцкую комплиментами.
"Как стильно!", "Тебе все идет, красавица Юля", "Вам очень идут короткие стрижки", "Красоту ничем не испортишь", "Потрясающая", "Очень смело", "Один из лучших образов", - писали подписчики.