Не узнать! Юлия Высоцкая вновь побрилась наголо

Несколько лет назад Юлия Высоцкая шокировала своих поклонников, обрезав волосы. Тогда на кардинальную смену имиджа телеведущая решилась ради роли в фильме Андрея Кончаловского "Рай". Однако только волосы звезды успели немного отрасти, Юлия вновь попрощалась с локонами. Так, несколько часов назад Высоцкая опубликовала снимок в Instagarm, на котором позирует с новой стрижкой.