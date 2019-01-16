Ср, 16.01.2019
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Не узнать! Юлия Высоцкая вновь побрилась наголо

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Юлия Высоцкая.

ФОТО: /imago/Sp

Телеведущая решилась на кардинальные перемены в образе.

Несколько лет назад Юлия Высоцкая шокировала своих поклонников, обрезав волосы. Тогда на кардинальную смену имиджа телеведущая решилась ради роли в фильме Андрея Кончаловского "Рай". Однако только волосы звезды успели немного отрасти, Юлия вновь попрощалась с локонами. Так, несколько часов назад Высоцкая опубликовала снимок в Instagarm, на котором позирует с новой стрижкой.

"Как там в детском стишке... Лысая башка, дай кусочек пирожка!", - с юмором подписала кадр знаменитость.

Примечательно, что большинство подписчиков с восторгом отнеслись к новому образу и засыпали Высоцкую комплиментами.

"Как стильно!", "Тебе все идет, красавица Юля", "Вам очень идут короткие стрижки", "Красоту ничем не испортишь", "Потрясающая", "Очень смело", "Один из лучших образов", - писали подписчики.

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