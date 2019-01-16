Гороскоп на 17 января! Узнайте, кому сегодня повезет больше других

Дева

Достаточно сложный день. Трудно найти общий язык с окружающими, даже люди, которых вы давно знаете, ведут себя непредсказуемо и странно. Старайтесь быть терпеливым и не слишком опекайте тех, кто оказывается рядом; от ваших поступков и высказываний зависит, как будут складываться отношения в рабочем коллективе и в семье. День удачен с финансовой точки зрения, возможно увеличение доходов, получение средств для реализации давних идей.

Нежелательны поездки. Вам свойственна раздражительность, любые недоразумения и просто неожиданные события будут выводить из равновесия. Участие в многолюдных мероприятиях окажется утомительным и обременительным делом.

Весы

Этот день хорош для романтических свиданий, общения с любимым человеком, признания в своих чувствах. Не исключены знакомства и новые увлечения, однако следует иметь в виду, что первое впечатление может оказаться обманчивым, и не торопить события. Позитивные тенденции сильны также в сфере финансов; можно рассчитывать на денежные поступления и подарки.

Жизненный потенциал снижен, стоит позаботиться о здоровье, отказаться от утомительных занятий, тяжелого физического труда. Держите членов семьи в курсе своих планов и намерений, это позволит избежать многих конфликтов.

Скорпион

Очень хороший день для работы. Ваши решения окажутся верными, а приложенные усилия увенчаются успехом. Вероятно заключение выгодных сделок, воплощение в жизнь ранее достигнутых договоренностей. При этом отношения с новыми партнерами требуют осторожности; не торопитесь соглашаться на сотрудничество с теми, о чьих интересах не имеете полного представления.

В семье складываются непростые отношения, назревают проблемы, решение которых потребует немало времени и сил. Стремитесь к тому, чтобы не усугублять и без того непростую ситуацию в личной сфере, не создавать трудностей для близких и не давать им повода для упреков.

Стрелец

Сегодня вас наверняка порадуют члены семьи, появится возможность решить многие домашние проблемы. В профессиональной сфере ситуация не столь благоприятна: возникает слишком много проблем, решить которые в одиночку трудно, а найти единомышленников не представляется возможным. Финансовые поступления будут несколько меньше, чем ожидалось; при этом можно не сомневаться, что вы грамотно распорядитесь полученными деньгами.

Влюбленных ждет сложный день, в особенности трудно придется тем, чьи отношения еще не проверены временем. Нежелательны поездки, тесные контакты с иностранцами. Слишком активное участие в увеселительных мероприятиях может не лучшим образом отразиться на вашем здоровье.

Козерог

Неблагоприятные тенденции достаточно сильны, однако вам по силам противостоять им. Нежелательно торопиться при принятии решений, руководствоваться сиюминутными соображениями или советами сомнительных особ. Вы слишком доверчивы, что может оказаться на руку недоброжелателям, и склонны к авантюрам; последнее может спровоцировать финансовые проблемы.

Уделите внимание укреплению профессионального авторитета, используйте все возможности для получения полезной информации. Отношения с близкими нестабильны, ситуация в семье складывается противоречивая. Вам пойдет на пользу смена обстановки.

Водолей

Нетерпение – ваш главный враг в делах личного характера, но отличный и надежный союзник в профессиональной сфере. Именно решительные и безотлагательные действия помогут вам добиться желаемого и опередить конкурентов. Не упустите возможность реализовать давно составленные планы, воплотить в жизнь замыслы, которые долгое время казались неосуществимыми. Не исключены финансовые трудности, которые могут стать причиной разногласий с деловыми партнерами и членами семьи.

Нарастает напряженность в романтических отношениях, возникает необходимость пересмотреть свои приоритеты и принципы. Торопясь, вы рискуете лишь усложнить ситуацию; принять верное решение вам позволит способность замечать и правильно истолковывать все поступки близких людей.

Рыбы

Позитивные тенденции оказывают весьма слабое влияние, поэтому не стоит планировать на этот день важные и рискованные дела. Нежелательно обсуждать профессиональные вопросы с руководством или инвесторами, браться за новые проекты. Финансовая ситуация не слишком благоприятна, вы поступите мудро, если откажетесь от необязательных расходов. Неплохо могут сложиться поездки, если вы лично займетесь их организацией и ни одной мелочи не доверите другим.