Гороскоп на 17 января! Узнайте, кому сегодня повезет больш других

Этот день подходит для общения и проведения встреч, важных переговоров. Можно заключать долгосрочные соглашения, решать финансовые проблемы, строить планы на будущее, пишет Dvorec.
Овен
Возможны профессиональные трудности. Нежелательно заниматься решением важных проблем в одиночку – разумнее обратиться за помощью к коллегам или деловым партнерам. Поддержка влиятельных особ поможет в реализации смелых планов, однако результата воплощения ваших идей в жизнь придется подождать. Настраивайтесь на общение: вас ожидает немало встреч в формальной и неформальной обстановке, непринужденных бесед и новых знакомств.
Легко зарождаются романтические увлечения, можно влюбиться с первого взгляда и совершенно потерять голову. У семейных Овнов появится повод для радости, праздника в семейном кругу.
Телец
Решение серьезных профессиональных задач лучше отложить. Это не самый подходящий день для проявления своей оригинальности, совершения экстравагантных поступков; стоит отдать предпочтение проторенным дорогам и сохранить верность традициям – хотя бы внешне. На важных встречах не бойтесь произвести впечатление человека консервативного. Влиятельные люди оценят обдуманность ваших поступков и высказываний, взвешенность решений.
Возможные поездки, даже предпринятые исключительно с деловой целью, принесут немало приятных эмоций и поднимут настроение. Некоторые события и переживания дня настроят вас на романтический лад, но недоразумения в отношениях с любимым человеком все же не исключены.
Близнецы
Как бы ни хотелось развлекаться и приятно проводить время, в этот день придется уделить некоторое время работе. Пришло время расставить приоритеты и наметить новые цели, а также найти единомышленников для реализации тех планов, которые сейчас действительно представляют для вас интерес. Вероятно улучшение финансового положения, некоторые Близнецы смогут заключить весьма выгодные сделки.
Прекрасный день для общения с родственниками: вы наверняка найдете, чем порадовать друг друга. Возможны незапланированные визиты старых знакомых, импровизированные вечеринки, неожиданные приглашения, которые стоит принять.
Рак
Позитивные тенденции сильны, ваш жизненный тонус весьма высок, недостаток приятных эмоций вам не грозит. Можно значительно расширить кругозор, получить новые знания и немедленно найти их применение. Хорошо сложится общение с влиятельными особами, а также людьми старшего возраста. Не упустите возможность посетить новые места, сменить обстановку. Возможны удачные покупки и неожиданные денежные поступления.
Важно уделить внимание любимому человеку, поинтересоваться тем, как у него идут дела; ваша погруженность в собственные заботы может быть истолкована неверно. День подходит для приема гостей и организации праздников.
Лев
Несмотря не то, что позитивные тенденции весьма сильны, в этот день возможны некоторые сложности в общении, в особенности – с деловыми партнерами и руководством. Сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы отстаивать свою правоту или бороться за немедленное осуществление идей; не стоит и начинать войну с недоброжелателями. Зато можно заниматься решением финансовых и имущественных проблем, делать покупки, отдыхать на природе вместе с членами семьи.
Значительно возрастает творческий потенциал, но вы не всегда в силах найти правильное применение своей энергии. Очень важно не проявлять излишней требовательности по отношению к членам семьи и любимому человеку, избегать иронических и обидных замечаний.
Дева
Достаточно сложный день. Трудно найти общий язык с окружающими, даже люди, которых вы давно знаете, ведут себя непредсказуемо и странно. Старайтесь быть терпеливым и не слишком опекайте тех, кто оказывается рядом; от ваших поступков и высказываний зависит, как будут складываться отношения в рабочем коллективе и в семье. День удачен с финансовой точки зрения, возможно увеличение доходов, получение средств для реализации давних идей.
Нежелательны поездки. Вам свойственна раздражительность, любые недоразумения и просто неожиданные события будут выводить из равновесия. Участие в многолюдных мероприятиях окажется утомительным и обременительным делом.
Весы
Этот день хорош для романтических свиданий, общения с любимым человеком, признания в своих чувствах. Не исключены знакомства и новые увлечения, однако следует иметь в виду, что первое впечатление может оказаться обманчивым, и не торопить события. Позитивные тенденции сильны также в сфере финансов; можно рассчитывать на денежные поступления и подарки.
Жизненный потенциал снижен, стоит позаботиться о здоровье, отказаться от утомительных занятий, тяжелого физического труда. Держите членов семьи в курсе своих планов и намерений, это позволит избежать многих конфликтов.
Скорпион
Очень хороший день для работы. Ваши решения окажутся верными, а приложенные усилия увенчаются успехом. Вероятно заключение выгодных сделок, воплощение в жизнь ранее достигнутых договоренностей. При этом отношения с новыми партнерами требуют осторожности; не торопитесь соглашаться на сотрудничество с теми, о чьих интересах не имеете полного представления.
В семье складываются непростые отношения, назревают проблемы, решение которых потребует немало времени и сил. Стремитесь к тому, чтобы не усугублять и без того непростую ситуацию в личной сфере, не создавать трудностей для близких и не давать им повода для упреков.
Стрелец
Сегодня вас наверняка порадуют члены семьи, появится возможность решить многие домашние проблемы. В профессиональной сфере ситуация не столь благоприятна: возникает слишком много проблем, решить которые в одиночку трудно, а найти единомышленников не представляется возможным. Финансовые поступления будут несколько меньше, чем ожидалось; при этом можно не сомневаться, что вы грамотно распорядитесь полученными деньгами.
Влюбленных ждет сложный день, в особенности трудно придется тем, чьи отношения еще не проверены временем. Нежелательны поездки, тесные контакты с иностранцами. Слишком активное участие в увеселительных мероприятиях может не лучшим образом отразиться на вашем здоровье.
Козерог
Неблагоприятные тенденции достаточно сильны, однако вам по силам противостоять им. Нежелательно торопиться при принятии решений, руководствоваться сиюминутными соображениями или советами сомнительных особ. Вы слишком доверчивы, что может оказаться на руку недоброжелателям, и склонны к авантюрам; последнее может спровоцировать финансовые проблемы.
Уделите внимание укреплению профессионального авторитета, используйте все возможности для получения полезной информации. Отношения с близкими нестабильны, ситуация в семье складывается противоречивая. Вам пойдет на пользу смена обстановки.
Водолей
Нетерпение – ваш главный враг в делах личного характера, но отличный и надежный союзник в профессиональной сфере. Именно решительные и безотлагательные действия помогут вам добиться желаемого и опередить конкурентов. Не упустите возможность реализовать давно составленные планы, воплотить в жизнь замыслы, которые долгое время казались неосуществимыми. Не исключены финансовые трудности, которые могут стать причиной разногласий с деловыми партнерами и членами семьи.
Нарастает напряженность в романтических отношениях, возникает необходимость пересмотреть свои приоритеты и принципы. Торопясь, вы рискуете лишь усложнить ситуацию; принять верное решение вам позволит способность замечать и правильно истолковывать все поступки близких людей.
Рыбы
Позитивные тенденции оказывают весьма слабое влияние, поэтому не стоит планировать на этот день важные и рискованные дела. Нежелательно обсуждать профессиональные вопросы с руководством или инвесторами, браться за новые проекты. Финансовая ситуация не слишком благоприятна, вы поступите мудро, если откажетесь от необязательных расходов. Неплохо могут сложиться поездки, если вы лично займетесь их организацией и ни одной мелочи не доверите другим.
Не торопитесь делать выводов, касающихся личных отношений и семейной жизни: сейчас ситуация кажется вам не слишком приятной, но вскоре вы обратите внимание и на ее позитивные стороны. Берегите свое здоровье, не исключены простудные заболевания.