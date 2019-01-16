Роскошно выглядит! Полина Гагарина похвасталась стройной фигурой в купальнике

Полина Гагарина поделилась пляжными снимками, показав свою фигуру в бикини, пишет Viva.
Полина Гагарина всегда следит за своей фигурой, и уже вскоре после рождения дочери Мии она вернулась к спорту. Результат не заставил себя долго ждать и сейчас у певицы роскошная фигура. Потому она смело публикует яркие снимки в купальниках с отдыха на Мальдивах. Подкачанный пресс, стройные ноги, спортивные руки — о такой фигуре можно только мечтать! Неудивительно, что снимки Полины, где она позирует в купальнике, вмиг собирают сотни тысяч лайков.
Впрочем, сама певица не совсем довольна своим телом. Недавно она призналась, что ей не нравится свое отражение в зеркале:
"Сейчас я вешу 54 килограмма и не могу сбросить свой последний килограмм. 53 — это мой идеальный вес, когда появляются нужные заостренности на моем лице. У меня уже были такие состояния — в 29 я неплохо выглядела. Как раз за несколько месяцев до того, как я забеременела Мией, я себе нравилась. Где-то три месяца... Вот из всей моей жизни я себе нравилась только три месяца", — призналась Полина.