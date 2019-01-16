Роскошно выглядит! Полина Гагарина похвасталась стройной фигурой в купальнике

Полина Гагарина всегда следит за своей фигурой, и уже вскоре после рождения дочери Мии она вернулась к спорту. Результат не заставил себя долго ждать и сейчас у певицы роскошная фигура. Потому она смело публикует яркие снимки в купальниках с отдыха на Мальдивах. Подкачанный пресс, стройные ноги, спортивные руки — о такой фигуре можно только мечтать! Неудивительно, что снимки Полины, где она позирует в купальнике, вмиг собирают сотни тысяч лайков.

Впрочем, сама певица не совсем довольна своим телом. Недавно она призналась, что ей не нравится свое отражение в зеркале: