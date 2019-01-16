Из порно – в церковь: звезда фильмов для взрослых стала христианским проповедником

Кристал работала в порноиндустрии под псевдонимом Надя Хилтон (Nadia Hilton) около десяти лет. Она успела сняться в порнофильмах всех крупных студий и подрабатывала в стрип-клубе.

Около трех лет назад 34-летняя женщина отправилась в церковь на Пасху. Как рассказывает Кристал, во время службы на нее снизошло откровение: она осознала, что находится в насильственных отношениях, а работа наносит вред ее психике и окружающим.

Американку удерживала на "вредной работе" роскошная жизнь: зарплата в 30 тысяч долларов в месяц, особняк в Малибу за десять миллионов долларов, Ferrari, два Cadillac Escalade, свой ночной клуб и дом в штате Нью-Йорк. Однако в итоге она решилась: объявила себя банкротом и покинула индустрию.

Найти новую работу ей удалось не сразу – Кристал отказывали, узнав о ее прошлом. Сына ди Грегорио-Бассетт дразнили в школе. Но все же ей удалось устроиться помощником адвоката.