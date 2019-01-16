Итоги года: Андрей Малахов – номер один

Главный редактор проекта «СтарХит» Андрей Малахов перешел на канал «Россия-1» летом 2017 года. В скором времени уже были запущены две программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». А в минувшем году компания стала лучшей: 14% совершеннолетнего населения нашей страны смотрели именно «Россию-1». Аудитория зрителей была больше, чем у Первого канала. Заместитель генерального директора ВГТРК, программный директор Александр Нечаев рассказал, что приход Малахова сказался на рейтинге в лучшую сторону.

«Ему доверяют, к его словам прислушиваются, на него приходят. Талант, телевизионная интуиция, такт, уникальное умение найти подход к самым сложным темам и героям делают Андрея ценнейшим телересурсом. Не удивительно, что ежедневный «Прямой эфир» удерживает лидерство на старте прайма будней, а «Привет, Андрей!» – в выходные. Кстати, этот субботний проект Андрея Малахова по итогам года не только опережает конкурентов по жанру («Сегодня вечером» на Первом канале, «Звезды сошлись» на НТВ и еще один проект Первого канала – «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым»), но и оказывает заметное положительное влияние на старт нашей субботней мелодраматической премьеры в 21:00, заранее формируя для нее аудиторию. Эта связка из недели в неделю практически гарантирует нам победу в субботнем прайм-тайме и за сутки в целом», — поделился Нечаев.