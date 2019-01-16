Фото: принц Гарри похудел ради Меган Маркл. Вот как он это сделал

Журналисты издания обратили внимание, что в последнее время принц выглядит стройнее и свежее. По словам королевских инсайдеров, это может быть связано с регулярными спортивными тренировками, а также занятиями йогой и медитацией. Во время официального визита в Беркенхед будущий отец признался буддийскому монаху Келсангу Сонату, что каждый день практикует медитацию.

«Меган показала ему другой образ жизни. И он стал его фанатом. Он хорошо питается, перестал себя травить, тренируется, занимается йогой и выглядит счастливым», — рассказал друг принца Гарри, пожелавший остаться неизвестным.

Более того, Гарри начал брать пример с жены-вегетарианки. Инсайдеры заметили, что после свадьбы он стал употреблять меньше мяса и переключился на фрукты и овощи. Герцогиня Сассекская также убедила мужа отказаться от алкоголя и кофе в пользу минеральной воды.