Обвинила в жажде наживы. Рианна подала в суд на своего отца

Американская певица Рианна подала на своего отца в суд за то, что он использует название бренда Fenty, который ассоциируется с ней. Об этом пишет издание Variety.

В своём иске исполнительница отметила, что ее отец Рональд Фенти создал компанию для поиска талантов Fenty Entertainment и хочет использовать имя своей дочери для прибыли. Рианна отмечает, что не раз просила отца не вести бизнес от ее имени, но просьбы были проигнорированы.

По данным издания, Fenty Entertainment недавно заявило о связи с певицей, чтобы привлечь инвестиции.