Жесть! Грудь Волочковой в майке-алкоголичке насмешила пользователей Сети

На сей раз Анастасия Волочкова предстала не в микроскопическом купальнике, а в белоснежной длинной майке. От бюстгальтера скандально известная артистка и вовсе решила отказаться. "Красивый теплый мальдивский вечер..." – подписала кадр Волочкова. На снимке балерина запечатлена стоящей на пляже спиной к океану.

Собственно, именно к нему у многочисленных подписчиков и возникли вопросы. Особо наблюдательные пользователи заметили, что линия горизонта кривится, и уличили Анастасию в использовании фотошопа.

"Вам не стыдно за фотографии? Над вами все смеются! С фотошопом перебор конечно это стрем полнейший (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", "Мои глаза", "Ох, Боженько!!! Перебор, просто уже это диагноз. Настя, подумайте о Вашей доченьке, Вы ее позорите!!! Остепенитесь!!!", "Море волнуется раз", "Берег перекосило вместе с океаном", "Настя, у вас море волнуется, наверное, рука дрогнула, когда туловище сужала в Фотошопе", "Море почему то кривое", – посмеялись подписчики.