Лера Кудрявцева впервые после родов показала фигуру в купальнике

Теперь же Кудрявцева решилась выложить кадр, который многие ее подписчики так ждали: Лера позирует в голубом купальнике и демонстрирует по-девичьи стройную фигуру, при этом бедра она предусмотрительно прикрыла голубым парео. «Девушка без возраста! Молодец», «Шикарная фигура», «Лера, вы прекрасны, вам очень идет материнство», — восхищаются в комментариях пользователи.

Напомним, что во второй раз 47-летняя Кудрявцева стала матерью в августе, в одной из американских клиник она родила дочь Марию. Девочка — первый ребенок для мужа Кудрявцевой, хоккеиста Игоря Макарова, и второй для Леры, у которой уже есть взрослый сын Жан (его отец - барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк). По словам телеведущей, молодой муж всегда помогает с дочкой, когда Лера уезжает на съемки. Правда, от семейного отдыха спортсмен по каким-то причинам отказался, по крайней мере его нет ни на одной фотографии, которые телеведущая публикует в микроблоге.