Фанаты заподозрили у Ольги Бузовой рак

В Сети распространяется фотография Ольги Бузовой, сохраненная, скорее всего, из приложения Stories ее официальной странички в социальной сети Instagram. На изображении поющая ведущая запечатлена крупным планом на пляже Мальдив в розовом купальнике, с анимацией на лице. И все равно внимательные поклонники разглядели на лбу, подбородке, плечах и груди Ольги пятнышки, показавшиеся им крайне подозрительными.

"Это еще че такое (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", "Аллергия на солнце, срочно в Москву, так и рак кожи можно получить", "Такими темпами точно получит", "Без шуток, Оле нельзя находиться на солнце с такими пятнами", "Она ж вся обсыпанная...", "Быстрее сохраняйте фотки, щас же все быстро в фотошопе поправит", "Вот это неожиданно! Кто бы мог подумать, что она так болеет...", "дозагораешься до состояния Рыбина и Сенчуковой..." – прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, в конце 2018 года популярные исполнители Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова объявили на ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", что у них рак кожи. Артисты объяснили, что любили проводить свободное время на солнце. "Мы правда были бездумны – находились на солнце, когда не нужно было", – поделилась Сенчукова. Они даже решили устроить курорт у себя дома и купили солярий.