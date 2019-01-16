«Вот это да!»: Максим Галкин рассекретил интимный подарок жены

В силу большой занятости Максим Галкин не так много времени проводит со своими детьми, двойняшками Гарри и Лизой. Каждую минуту совместного времяпрепровождения шоумен старается зафиксировать на память, причем многие моменты публикует в своем аккаунте в Instagram.

Популярный телеведущий выложил свежий ролик, который назвал «Письмо счастья». Видео начинается с того, что в спальню к Максиму заходит Лиза и протягивает ему запечатанное письмо (видео ЗДЕСЬ!). «Папе от Лизы и мамы», – читает вслух Галкин. Затем он вскрывает послание и обнаруживает там нарисованный цветок. Максим громко восторгается: «Какой цветок!» Лиза сообщила, что его нарисовала Алла Пугачева, а она упаковала.

Впрочем, почти сразу Лиза отметила, что она «чуть-чуть листочки подделала». «Ну как? Тебе понравилось?» – спросила наследница у Максима Галкина. «Хорошо мама рисует, да? Спасибо, Лиза!» – поблагодарил дочь шоумен. «А ты мне что взамен дашь?» – вдруг поинтересовалась Лиза. «Что-то я не был готов к такому повороту событий», – признался Галкин, не ожидавший такого вопроса после получения столь интимного дара от жены. «А я готова была, – парировала дочь. – Ну ты подумай, подумай и... Подумай. Что?» Загнанный в угол Галкин ответил: «Я еще не подумал».