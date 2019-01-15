Евгений Петросян улетел в Испанию с молодой возлюбленной

Накануне юморист и его молодая возлюбленная посетили известный ресторан Botafumeir, специализирующийся на галисийской кухне. Петросян опубликовал в личном блоге фото из ресторана на фоне блюда с деликатесами. Татьяна же рассказала подписчикам, что лакомилась рапанами, сообщает Lady.mail.ru.

Поклонники отмечают, что Евгений Ваганович выглядит на снимках с отдыха очень счастливым.

Брухунова, кстати, не так давно объяснила, почему не публикует совместных кадров с юмористом:

«Мой профиль в инстаграме — это некий публичный альбом. Сюда уходит 1 процент от моей жизни. Не считаю возможным публиковать здесь личное!»

Напомним, 16 ноября 2018 года Хамовнический суд Москвы вынес решение о разводе Евгения Петросяна и его экс-жены Елены Степаненко, однако многомиллионное состояние артисты продолжают делить до сих пор. Юмористы прожили в браке более 30 лет, 15 из которых, по заявлениям адвоката юмориста, — раздельно. Информация о расставании Петросяна и Степаненко появилась в августе.