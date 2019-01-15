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Меган Маркл ответила на вопрос о поле своего будущего ребенка

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Меган Маркл

ФОТО: Charlotte Graham/Daily Telegraph / PA Wire/PA Images

На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили британский город Биркенхед. Во время визита герцогиня Сассекская рассказала о поле будущего малыша. 

14 января Меган Маркл и принц Гарри посетили город Биркенхед. Во время общения с поклонниками герцогиня Сассекская сказала, что ее ребенок появится на свет в конце апреля — начале мая, сообщает портал Express.

ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Кроме того, Меган ответила и на вопрос о поле ребенка. Она призналась, что не знает, кого носит под сердцем — девочку или мальчика, потому что они с Гарри решили сделать это сюрпризом для самих себя.

ФОТО: Anwar Hussein/SIPA / Anwar Hussein/SIPA

Напомним, недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские уже выбирают имя для будущего ребенка. Абсолютным фаворитом является имя Диана — так звали маму принца Гарри. Супруги рассматривают и другие варианты — Виктория, Элис, Грейс или Альберт. В этом списке всего одно мужское имя, что дало поклонникам пары повод думать, что на свет, скорее всего, появится девочка.  

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