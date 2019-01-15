Меган Маркл ответила на вопрос о поле своего будущего ребенка

14 января Меган Маркл и принц Гарри посетили город Биркенхед. Во время общения с поклонниками герцогиня Сассекская сказала, что ее ребенок появится на свет в конце апреля — начале мая, сообщает портал Express.

ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Кроме того, Меган ответила и на вопрос о поле ребенка. Она призналась, что не знает, кого носит под сердцем — девочку или мальчика, потому что они с Гарри решили сделать это сюрпризом для самих себя.

ФОТО: Anwar Hussein/SIPA / Anwar Hussein/SIPA