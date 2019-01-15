Пугачева начала задыхаться на съемках «Сегодня вечером»

Певица приехала в «Останкино» бодрой и веселой и даже участие в ток-шоу ее давней конкурентки Ирины Алегровой не испортило настроение артистке. Однако уже с первых минут работы на съемочной площадке Аллу Борисовну одолел неприятный кашель. Пугачева пыталась унять першение в горле, выпив воды, но ничего не помогало. В какой-то момент Примадонна и вовсе почувствовала, что задыхается и может вообще потерять создание. В итоге артистка была вынуждена покинуть площадку, что несказанно расстроило и ее саму, и героя вечера Игоря Николаева.

Уже оказавшись за кулисами и немного отдышавшись, Алла Борисовна начала выяснять с сотрудниками программы, из-за чего у нее мог возникнуть такой сильный аллергический кашель. А встретив в коридоре Аллегрову, Пугачева пожаловалась коллеге, что бывала не раз в студии Первого канала и не может понять, почему теперь ее замучила аллергия.