Пугачева начала задыхаться на съемках «Сегодня вечером»

Звезда российской эстрады Аллы Пугачева на днях приняла участие в съемках программы «Сегодня вечером», посвященной 40-летию творческой деятельности Игоря Николаева. Однако появление Примадонны в студии Первого канала едва не подорвало ее здоровье, пишет Eg.ru.
Певица приехала в «Останкино» бодрой и веселой и даже участие в ток-шоу ее давней конкурентки Ирины Алегровой не испортило настроение артистке. Однако уже с первых минут работы на съемочной площадке Аллу Борисовну одолел неприятный кашель. Пугачева пыталась унять першение в горле, выпив воды, но ничего не помогало. В какой-то момент Примадонна и вовсе почувствовала, что задыхается и может вообще потерять создание. В итоге артистка была вынуждена покинуть площадку, что несказанно расстроило и ее саму, и героя вечера Игоря Николаева.
Уже оказавшись за кулисами и немного отдышавшись, Алла Борисовна начала выяснять с сотрудниками программы, из-за чего у нее мог возникнуть такой сильный аллергический кашель. А встретив в коридоре Аллегрову, Пугачева пожаловалась коллеге, что бывала не раз в студии Первого канала и не может понять, почему теперь ее замучила аллергия.
После некоторых раздумий все пришли к выводу, что приступ у Примадонны случился из-за искусственного снега, которым буквально засыпали всю площадку для съемок. Убрать синтетический материал уже не было возможности, так что артистка больше в студии не появилась. Кроме того, как передает Sobesednik.ru, певица сделала выводы из случившегося, и распорядилась на ее грядущем шоу по случаю 70-летия отказаться от подобных синтетических средств.