Фанаты в ужасе от замороженного лица Мадонны, которое не двигается после кошмарной пластики

Это первый раз после новогоднего концерта в нью-йоркском баре, когда папарацци удалось застать поп-звезду на публике. Тогда Мадонну заподозрили в увеличении ягодиц, которые смотрелись, как у знаменитой своей пятой точкой Ким Кардашьян.

Но сейчас фигуру знаменитости точно было не разглядеть. И выглядела она так, словно прибыла из страны, где царит суровая зима. Мадонна надела ушанку с пышным мехом и пуховик New York Yankees. Всё это она сочетала с чёрной толстовкой, спортивными штанами и кроссовками Dolce & Gabbana.

При этом гладкое, будто восковое лицо певицы выглядело «замороженным» и так и просилось на шаблоны для мемов.