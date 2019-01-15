Фанаты в ужасе от замороженного лица Мадонны, которое не двигается после кошмарной пластики
60-летняя певица и бывший секс-символ появилась в непривычном образе в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, и её было практически не узнать, пишет Daily Mail.
Это первый раз после новогоднего концерта в нью-йоркском баре, когда папарацци удалось застать поп-звезду на публике. Тогда Мадонну заподозрили в увеличении ягодиц, которые смотрелись, как у знаменитой своей пятой точкой Ким Кардашьян.
Но сейчас фигуру знаменитости точно было не разглядеть. И выглядела она так, словно прибыла из страны, где царит суровая зима. Мадонна надела ушанку с пышным мехом и пуховик New York Yankees. Всё это она сочетала с чёрной толстовкой, спортивными штанами и кроссовками Dolce & Gabbana.
При этом гладкое, будто восковое лицо певицы выглядело «замороженным» и так и просилось на шаблоны для мемов.
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