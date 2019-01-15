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  • Мать Брэда Питта: «Никогда не прощу Анджелину Джоли за то, что она разрушила жизнь моего сына»

Мать Брэда Питта: «Никогда не прощу Анджелину Джоли за то, что она разрушила жизнь моего сына»

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Джоли и Питт

ФОТО: SCANPIX

Мать известного актера негативно высказывается по поводу поведения Анджелины Джоли. Она уверена, что бывшая невестка специально распространяет слухи о нем, чтобы обелить собственную репутацию.

С того момента, как Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом прошло уже больше двух лет. За это время всплыло немало подробностей о далеко не идеальной личной жизни звезд. Актриса обвиняла мужа в рукоприкладстве и алкоголизме, а Питт шел на постоянные уступки ради возможности нормально видеться с детьми, передает Starhit.

Родственники Брэда довольно долго хранили молчание, предпочитая не вмешиваться в сложную семейную ситуацию. Теперь же выяснилось, что мама артиста Джейн с трудом может контролировать эмоции в связи с постоянными скандалами.

«Джейн говорит: «Я никогда не прощу Анджелину за то, что она разрушила семью и довела Брэда до нервного срыва». С тех пор, как они расстались, Брэд почти не видится с детьми, да и Джейн редко видит внуков. Брэд с трудом сдерживает мать, чтобы та не приехала к Анджелине и лично не высказала все, что о ней думает», — рассказал инсайдер.

Напомним, что родители Брэда Питта изначально были настроены довольно скептически по отношению к его новой пассии. Мама артиста обожала Дженнифер Энистон, а вот с Джоли нашла общий язык далеко не сразу. Теперь же Джейн Питт и вовсе отказывался вспоминать о невестке. Единственное, о чем мечтает звездное семейство — это почаще видеть шестерых детей Брэда.

По словам инсайдера, мать Питта уверена в корыстных намерениях Анджелины. Джоли может специально манипулировать общественным мнением, чтобы улучшить свою репутацию и окончательно испортить карьеру бывшему мужу. Причем сама звезда уже давно не комментирует скандальный развод. Сейчас Анджелина часто путешествует вместе с детьми, а также снимается в сиквеле «Малефисенты».

Портал Radar Online пока не сообщает о деталях бракоразводного процесса. Рассмотрение дела находится на финальной стадии, но Анджелина и Брэд продолжают спорить по поводу права опеки над детьми.

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