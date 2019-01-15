Мать Брэда Питта: «Никогда не прощу Анджелину Джоли за то, что она разрушила жизнь моего сына»

Мать известного актера негативно высказывается по поводу поведения Анджелины Джоли. Она уверена, что бывшая невестка специально распространяет слухи о нем, чтобы обелить собственную репутацию.
С того момента, как Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом прошло уже больше двух лет. За это время всплыло немало подробностей о далеко не идеальной личной жизни звезд. Актриса обвиняла мужа в рукоприкладстве и алкоголизме, а Питт шел на постоянные уступки ради возможности нормально видеться с детьми, передает Starhit.
Родственники Брэда довольно долго хранили молчание, предпочитая не вмешиваться в сложную семейную ситуацию. Теперь же выяснилось, что мама артиста Джейн с трудом может контролировать эмоции в связи с постоянными скандалами.
«Джейн говорит: «Я никогда не прощу Анджелину за то, что она разрушила семью и довела Брэда до нервного срыва». С тех пор, как они расстались, Брэд почти не видится с детьми, да и Джейн редко видит внуков. Брэд с трудом сдерживает мать, чтобы та не приехала к Анджелине и лично не высказала все, что о ней думает», — рассказал инсайдер.
Напомним, что родители Брэда Питта изначально были настроены довольно скептически по отношению к его новой пассии. Мама артиста обожала Дженнифер Энистон, а вот с Джоли нашла общий язык далеко не сразу. Теперь же Джейн Питт и вовсе отказывался вспоминать о невестке. Единственное, о чем мечтает звездное семейство — это почаще видеть шестерых детей Брэда.
По словам инсайдера, мать Питта уверена в корыстных намерениях Анджелины. Джоли может специально манипулировать общественным мнением, чтобы улучшить свою репутацию и окончательно испортить карьеру бывшему мужу. Причем сама звезда уже давно не комментирует скандальный развод. Сейчас Анджелина часто путешествует вместе с детьми, а также снимается в сиквеле «Малефисенты».
Портал Radar Online пока не сообщает о деталях бракоразводного процесса. Рассмотрение дела находится на финальной стадии, но Анджелина и Брэд продолжают спорить по поводу права опеки над детьми.