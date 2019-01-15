А раньше была такая красотка: в Сети шокированы новым селфи Натальи Подольской

Подписчики убеждены, что певица перестаралась с хирургическим вмешательством во внешность, передает Вива.
36-летняя Наталья Подольская активно ведет свою страницу в Instagram: певица регулярно публикует семейные фотографии, снимки с отдыха и личные селфи. Зачастую, в комментариях к публикациям подписчики певицы оставляют лишь комплименты. Однако последнее селфи Натальи вызвало неожиданную волну критики среди фанатов, которые обвинили Подольскую в изменении внешности. Так, по мнению поклонников, певица увеличила себе губы, которые испортили природную красоту знаменитости.
"Вообще на себя не похожа. Пластические операции или фотошоп?", "Наталья, что вы сделали с лицом?", "Зачем увеличили губы?", "Раньше была такая красотка", "Я даже не узнала", "Наташа, с пластикой переборщила! Нужно знать меру", - возмущались подписчики в комментариях.
Сама Наталья решила не игнорировать негативные комментарии под фото и ответила подписчикам:
"Ребята! Я вот абсолютно аполитичный человек, но, почитав комментарии к предыдущему посту, я тут подумала, что хорошо бы уже вводить закон об оскорблении личности в соцсетях. Вы, конечно, скажете, что соцсети на то и соцсети, чтобы высказывать свое мнение, и я соглашусь: высказывать свое мнение, но не оскорблять! Почему считается, что вот так запросто можно оскорбить публичного человека и вообще любого человека в соцсетях ? Потому что безнаказанно? Как же вам не стыдно? Вы же дочери, сыновья, матери... А если бы вашу дочку так? Вашу маму? Сходите в церковь, пообщайтесь с батюшкой о доброте, загляните в свое нутро! Что там, если вы так запросто можете написать такие злые слова? Не нравится - проходите мимо!"