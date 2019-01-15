А раньше была такая красотка: в Сети шокированы новым селфи Натальи Подольской

"Ребята! Я вот абсолютно аполитичный человек, но, почитав комментарии к предыдущему посту, я тут подумала, что хорошо бы уже вводить закон об оскорблении личности в соцсетях. Вы, конечно, скажете, что соцсети на то и соцсети, чтобы высказывать свое мнение, и я соглашусь: высказывать свое мнение, но не оскорблять! Почему считается, что вот так запросто можно оскорбить публичного человека и вообще любого человека в соцсетях ? Потому что безнаказанно? Как же вам не стыдно? Вы же дочери, сыновья, матери... А если бы вашу дочку так? Вашу маму? Сходите в церковь, пообщайтесь с батюшкой о доброте, загляните в свое нутро! Что там, если вы так запросто можете написать такие злые слова? Не нравится - проходите мимо!"