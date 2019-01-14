Пн, 14.01.2019
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  • Эстонская красотка считает свое сексуальное фото проблемным: от такого вида можно потерять сознание!

Эстонская красотка считает свое сексуальное фото проблемным: от такого вида можно потерять сознание!

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Лиза Линд

ФОТО: Instagram

21-летняя Лиза Линд, представляющая себя в Instagram как путешествующий блогер, визажист и энтузиастка в сфере фитнеса. Своими горячими снимками красотка привлекла к своему аккаунту уже более 33 тысяч подписчиков. Женщина чувствует себя прекрасно и с каждым снимком становится всё сексуальней.

«Проблематично, но не безнадежно», - подписала фото девушка. Хотя редакция нашего портала на фото проблем не видит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

problematic, but not hopeless 🥀 @loungeunderwear

Публикация от ✨🌴 LIZA LIND 🌴✨ (@lizalindd)

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