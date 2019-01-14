Эстонская красотка считает свое сексуальное фото проблемным: от такого вида можно потерять сознание!

21-летняя Лиза Линд, представляющая себя в Instagram как путешествующий блогер, визажист и энтузиастка в сфере фитнеса. Своими горячими снимками красотка привлекла к своему аккаунту уже более 33 тысяч подписчиков. Женщина чувствует себя прекрасно и с каждым снимком становится всё сексуальней.