Эстонская красотка считает свое сексуальное фото проблемным: от такого вида можно потерять сознание!
14 января 2019, 20:09
21-летняя Лиза Линд, представляющая себя в Instagram как путешествующий блогер, визажист и энтузиастка в сфере фитнеса. Своими горячими снимками красотка привлекла к своему аккаунту уже более 33 тысяч подписчиков. Женщина чувствует себя прекрасно и с каждым снимком становится всё сексуальней.
«Проблематично, но не безнадежно», - подписала фото девушка. Хотя редакция нашего портала на фото проблем не видит.