Кому сегодня повезет больше других? Гороскоп на вторник, 15 января

Прекрасный день для общения с членами семьи, а также совместных поездок, активного отдыха в кругу близких. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, но перепады настроения и легкие недомогания не исключены.

Весы

День, когда чрезвычайно полезными будут расчетливость и практичность. Недоброжелатели могут попытаться манипулировать вами, но наверняка потерпят неудачу, как и мошенники, желающие поживиться за ваш счет. Вас посетят оригинальные идеи, позволяющие быстро решить профессиональные задачи, а своевременное воплощение в жизнь ранее составленных планов окажется очень увлекательным делом.

Доверьтесь своей интуиции: она подскажет, как следует поступить, чтобы достичь гармонии в личной жизни и преодолеть трудности, возникшие в отношениях с любимым человеком. Общительность и прекрасное настроение помогают завязывать новые знакомства и производить благоприятное впечатление на тех, кто вам интересен.

Скорпион

Настроение крайне нестабильно, возможны приступы раздражительности и агрессии, порой сложно будет контролировать свои слова и поступки. Труднее всего придется вашим близким; их попытки настроить вас на более позитивный лад, увы, не увенчаются успехом. Зато вполне плодотворными будут деловые контакты с новыми партнерами, хороший результат дадут переговоры, появятся новые предложения.

Ситуация в личной жизни улучшается постепенно, наберитесь терпения и постарайтесь не предъявлять слишком высоких требований к близким. Хорошо скажется на настроении и самочувствии активный отдых, не следует пренебрегать занятиями спортом.

Стрелец

День будет довольно напряженным, однако природная изобретательность и богатая фантазия помогут вам преодолеть все возникающие трудности. Вашему оптимизму можно только позавидовать; именно благодаря ему вас не расстраивают мелкие неприятности и не лишают душевного равновесия повседневные заботы. Хороший день для дружеских встреч, даже с деловыми партнерами лучше общаться в неформальной обстановке.

Романтическое свидание может оказаться разочаровывающим, вам не всегда будет легко соответствовать ожиданиям своего избранника. Тем, кто планирует в этот день признаться в своих чувствах, следует тщательно подбирать слова – недопонимание не исключено.

Козерог

Проявляйте осторожность во всем и будьте терпеливы. Цель близка, но попытки достичь ее немедленно вряд ли окажутся удачными. Это не самый подходящий день для активной борьбы с недоброжелателями и вообще любых противостояний; старайтесь решать возникающие проблемы мирным путем, есть шанс найти общий язык даже с наиболее негативно настроенными оппонентами.

Трудности в личной жизни не исключены, особенно у тех, кто в последнее время был погружен в собственные дела и мало внимания уделял близким. Несколько снижен жизненный потенциал, слишком активное участие в светских мероприятиях может вызвать проблемы со здоровьем.

Водолей

Постарайтесь разобраться в своих чувствах, сколь бы противоречивыми они ни казались. Только абсолютная честность с собой и окружающими позволит вам решить проблемы личной жизни, преодолеть разногласия с любимым человеком и достичь гармонии в отношениях. К сожалению, друзья и родственники вряд ли одобрят все ваши поступки; не ленитесь объяснять, что и зачем собираетесь делать.

В профессиональной сфере ситуация стабильна, значительных перемен не ожидается. Этот день больше подходит для серьезной работы или учебы, чем для развлечений, однако пренебрегать отдыхом тоже не стоит. Финансовая ситуация вполне благоприятна, возможны небольшие денежные поступления.

Рыбы

Многочисленными и разнообразными будут переживания. Вы тревожитесь из-за мелочей, но совершенно не уделяете внимания тем проблемам, решением которых следовало бы заняться. Очень полезными будут советы и рекомендации более опытных людей, не исключено появление влиятельных покровителей и добросовестных помощников. Благодаря заключенным в этот день сделкам увеличатся ваши доходы, возможны интересные предложения о сотрудничестве.