Ольга Бузова оголилась во время отдыха на Мальдивах

Пока большинство поклонников творчества Ольги Буровой заново привыкают к рабочим будням, звезда «Дома-2» проводит отпуск на Мальдивах, куда в начале января отправилась вместе с сестрой Анной, пишет Eg.ru.
На острове поющая-ведущая арендовала номер-люкс в одном из самых роскошных отелей с собственным бассейном, огромной террасой и балконом с видом на океан. Стоимость таких апартаментов обходится Бузовой примерно в сто тысяч рублей в сутки, но столь внушительная сумма Ольгу, судя по всему, не смущает, ведь в месяц она, как и Ксения Бородина, зарабатываетпо самым скромным подсчетам около двух миллионов рублей.
В соцсетях знаменитость делится фотографиями с отдыха, большая часть из которых сделана во время походов на пляж и ужинов в ресторанах, но есть и провокационные снимки. Например, на одном из последних кадров Бузова запечатлена в одних трусиках в ванной. Столь чувственным кадром Ольга решила пожелать своим подписчикам доброй ночи, сопроводив публикацию хэштегом #бывшихнаигнор.
За считанные часы откровенная фотография Бузовой набрала более двух тысяч комментариев, среди которых были как восторженные, так и осуждающие. К слову, несколько дней назад Ольга уже делилась смелым кадром с Мальдив, где телеведущая была запечатлена в открытом платье без нижнего белья. Тогда большинство фолловеров осудили звезду «Дома-2», сравнив ее с актрисой фильмов для взрослых.