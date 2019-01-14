Ольга Бузова оголилась во время отдыха на Мальдивах

На острове поющая-ведущая арендовала номер-люкс в одном из самых роскошных отелей с собственным бассейном, огромной террасой и балконом с видом на океан. Стоимость таких апартаментов обходится Бузовой примерно в сто тысяч рублей в сутки, но столь внушительная сумма Ольгу, судя по всему, не смущает, ведь в месяц она, как и Ксения Бородина, зарабатываетпо самым скромным подсчетам около двух миллионов рублей.

В соцсетях знаменитость делится фотографиями с отдыха, большая часть из которых сделана во время походов на пляж и ужинов в ресторанах, но есть и провокационные снимки. Например, на одном из последних кадров Бузова запечатлена в одних трусиках в ванной. Столь чувственным кадром Ольга решила пожелать своим подписчикам доброй ночи, сопроводив публикацию хэштегом #бывшихнаигнор.