Фото: голливудская актриса пошла выносить мусор, но забыла надеть штаны

LimonЗвездыФото: голливудская актриса пошла выносить мусор, но забыла надеть штаныФото: голливудская актриса пошла выносить мусор, но забыла надеть штаныLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать14 января 2019, 17:57ФОТО: Vida PressАмериканская актриса украинского происхождения Наташа Бласик была замечена папарацци возле ее дома в Западном Голливуде. Рождество и Новый год уже прошли, поэтому Наташа решила избавиться от главного атрибута зимних праздников. ФОТО: Vida PressАктриса вышла на улицу в клетчатой рубашке и трусах. В таком виде ее и поймали фотографы. ФОТО: Vida PressПоделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьелказвездырождество