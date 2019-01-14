Пн, 14.01.2019
Горячее фото Эмили Ратаковски для GQ вызвало бурю эмоций у поль­зо­ва­те­лей Сети СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: голливудская актриса пошла выносить мусор, но забыла надеть штаны

Фото: голливудская актриса пошла выносить мусор, но забыла надеть штаны

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Vida Press

Американская актриса украинского происхождения Наташа Бласик была замечена папарацци возле ее дома в Западном Голливуде.  

Рождество и Новый год уже прошли, поэтому Наташа решила избавиться от главного атрибута зимних праздников.  

ФОТО: Vida Press

Актриса вышла на улицу в клетчатой рубашке и трусах. В таком виде ее и поймали фотографы. 

ФОТО: Vida Press

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ