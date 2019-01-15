Тело подает вам сигнал! О чем свидетельствует сухость во рту после пробуждения

Нередко после пробуждения люди могут испытывать значительную сухость во рту, отчего возникают проблемы с глотанием, боль в горле, трудности при разговоре и так далее. Это проявление ксеростомии, когда слюнные железы не выделяют достаточное количество слюны, необходимое для увлажнения ротовой полости, передает Fabiosa.
Симптомы ксеростомии
Слюна необходима для предотвращения роста бактерий, разрушения зубов, которое может быть вызвано кислотами, выделяемые бактериями. Также ее роль важна для пищеварения и удаления остатков пищи из ротовой полости, для жевания и глотания.
К симптомам ксеростомии, помимо сухости во рту, относятся:
- "рифленый" язык;
- неприятный запах изо рта;
- вязкая слюна;
- охриплость голоса;
- сложность при жевании;
- измененный вкус.
Причины ксеростомии
Если вы обнаружили у себя признаки сухости во рту, то необходимо обратиться за консультацией к врачу. Именно он определит причину ксеростомии, потому что это могут быть как определенное состояние слюнных желез, так и побочные эффекты от лекарственных препаратов.
Например, таким эффектом обладают некоторые препараты от аллергии, от высокого кровяного давления, антидепрессанты и другие.
Также сухость во рту может быть вызвана следующими причинами:
- возрастные изменения организма;
- применение химиотерапевтических препаратов для лечения онкозаболевания;
- травмирование нерва в области головы и шеи;
- определенные заболевания (диабет, инсульт, болезнь Альцгеймера, аутоиммунные заболевания);
- сон с открытым ртом.
Как облегчить состояние ксеростомии
Чтобы минимизировать неприятное состояние, вызванное сухостью во рту, до того, как врачом будет установлена точная причина, можно предложить следующее:
- уменьшите потребление кофеина;
- откажитесь от неконтролируемого приема лекарственных препаратов;
- используйте жевательную резинку без сахара или сосательные конфеты;
- регулярно пейте воду;
- поддерживайте влажность воздуха во время сна;
- дышите через нос.
Поскольку слюна имеет важное значение для поддержания полости рта в хорошем состоянии, то необходимо регулярно посещать стоматолога для своевременного выявления проблем с зубами.
В любом случаем, сухость во рту - это сигнал обратить внимание на свое здоровье, не упускайте время. Будьте здоровы!