Тело подает вам сигнал! О чем свидетельствует сухость во рту после пробуждения

Симптомы ксеростомии

Слюна необходима для предотвращения роста бактерий, разрушения зубов, которое может быть вызвано кислотами, выделяемые бактериями. Также ее роль важна для пищеварения и удаления остатков пищи из ротовой полости, для жевания и глотания.

К симптомам ксеростомии, помимо сухости во рту, относятся:

"рифленый" язык;

неприятный запах изо рта;

вязкая слюна;

охриплость голоса;

сложность при жевании;

измененный вкус.

Причины ксеростомии

Если вы обнаружили у себя признаки сухости во рту, то необходимо обратиться за консультацией к врачу. Именно он определит причину ксеростомии, потому что это могут быть как определенное состояние слюнных желез, так и побочные эффекты от лекарственных препаратов.

Например, таким эффектом обладают некоторые препараты от аллергии, от высокого кровяного давления, антидепрессанты и другие.

Также сухость во рту может быть вызвана следующими причинами:

возрастные изменения организма;

применение химиотерапевтических препаратов для лечения онкозаболевания;

травмирование нерва в области головы и шеи;

определенные заболевания (диабет, инсульт, болезнь Альцгеймера, аутоиммунные заболевания);

сон с открытым ртом.

Как облегчить состояние ксеростомии

Чтобы минимизировать неприятное состояние, вызванное сухостью во рту, до того, как врачом будет установлена точная причина, можно предложить следующее:

уменьшите потребление кофеина;

откажитесь от неконтролируемого приема лекарственных препаратов;

используйте жевательную резинку без сахара или сосательные конфеты;

регулярно пейте воду;

поддерживайте влажность воздуха во время сна;

дышите через нос.

Поскольку слюна имеет важное значение для поддержания полости рта в хорошем состоянии, то необходимо регулярно посещать стоматолога для своевременного выявления проблем с зубами.