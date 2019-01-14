Галерея: Леди Гага в сказочном платье разрыдалась на церемонии Critics' Choice Awards

Пожалуй, главным сюрпризом церемонии стала победа в номинации "Лучшая актриса", ведь в этой категории награду вручили не одной, а сразу двум звездам. Так, на сцену за заветной статуэткой поднялись Леди Гага, которая сыграла в фильме "Звезда родилась" (A Star Is Born), и Гленн Клоуз, исполнившая главную роль в фильме "Жена" (The Wife).

Певица, которая вышла на сцену за наградой, не скрывала своих эмоций и расплакалась, а затем произнесла благодарственную речь и посвятила ее всем людям, которые пострадали от наркомании и алкоголизма. В своей речи она также обратилась к жениху Кристиану Карино и коллеге по фильму Брэдли Куперу.

ФОТО: MIKE BLAKE / REUTERS

Брэдли, ты просто волшебный кинорежиссер. И такой же волшебный человек. Я никогда прежде не работала с таким актером или режиссером, как ты. Ты был любовью всей моей жизни и в то же время человеком, стоящим за камерой,