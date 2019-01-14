Спешите выиграть! Розыгрыш билетов на спектакль с Егором Бероевым и Ксенией Алферовой

Каждый мужчина скажет, что рыбалка — не процесс ловли рыбы. Фу, какой примитивизм! Рыбалка — это религия. Это ритуал. Это особое искусство, глубину которого еще не каждому дано постичь. А рыбалка зимняя — вообще едва ли не высшая ступень особой философии, суть которой и словами-то не объяснить.

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Спектакль «На крючке!» создан режиссером Дмитрием Брусникиным по одноименной пьесе Луиса Дженкинса и Марка Райленса. Это история одной рыбалки, растянувшейся в целую жизнь. Здесь будет все — и грубая мужская философия, и юмор, и сомнения... Здесь даже появится женщина! Единственное, чего на льдине в этот раз так и не увидят, — это рыба.

Дмитрий Брусникин – актер и режиссер театра и кино, сценарист, театральный педагог, профессор, художественный руководитель Экспериментального театрального центра новой драмы «Практика» в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Ефремова), с 1993 года там же преподаёт актёрское мастерство и по праву считается лучшим педагогом.

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Актер Михаил Трухин известность получил, играя лейтенанта милиции (позднее — старшего лейтенанта, капитана и майора) Волкова в телесериале «Улицы разбитых фонарей». Снялся в 14-ти сезонах «Улиц» и ушел из сериала.

С детства занимался хоккеем и дзюдо, но увлёкся театральным кружком. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, работал в театре на Литейном, Театре Ленсовета, сейчас служит в МХТ им. Чехова.

Фильмография актера насчитывает около 60 ролей, среди которых работы в сериалах «Доктор Тырса», «Измены», «Ивановы-Ивановы», «Секретарша» и др.

Егор Бероев родился в актёрской семье, впервые на сцену вышел в 7 лет. После окончания школы поступил в театральное училище им. М.С.Щепкина, после окончания был принят в труппу театра МХТ им. А. П. Чехова. Широкая известность к актёру пришла с первыми ролями в сериалах «Семейные тайны», «Пятый угол», а закрепился успех работой в фильме «Турецкий гамбит», в котором он сыграл роль Эраста Петровича Фандорина.

Ксения Алферова изначально выбрала другую карьеру: поступила в Московскую государственную юридическую академию. Позже окончила школу-студию МХАТ. Первый киноопыт получила на съёмках картины «Женщина в белом» будучи маленькой девочкой. Ксения была лицом программы «Взгляд» и лотереи «Бинго-шоу», работала ведущей на канале РТР и Первом канале.

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Все предыдущие работы актеров спектакля «На крючке» вызывают внимание зрителей. А теперь у таллиннского зрителя появилась возможность увидеть известных актёров на сцене. Это должно быть по-настоящему хорошие актёрские работы в спектакле сильного режиссёра Дмитрия Брусникина, который не следует пропускать.