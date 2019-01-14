Буржуй-вечеринка! В центре Таллинна выступит российский диджей Tr-Meet

Tr-Meet – диджей и продюсер из города Санкт-Петербург. Резидент клубов Soul Kitchen и Santa Barbara. В Tech House направлении начал работать год назад. Его релиз “Bouncy House”, выпущенный на лейбле Baikonur Recordings, достиг 4-ого места в чарте Tech House Beatport top 100 Releases. А трек "Make It Bouncy" из этого релиза стал гимном многих вечеринок в Бразилии и много раз отыгран диджеями в знаменитом Cafe Mambo на Ибице.