Буржуй-вечеринка! В центре Таллинна выступит российский диджей Tr-Meet

19 января в заведении COCO Art Club в рамках серии вечеринок "BurЖуй proжект" выступит диджей Tr-Meet.
Tr-Meet – диджей и продюсер из города Санкт-Петербург. Резидент клубов Soul Kitchen и Santa Barbara. В Tech House направлении начал работать год назад. Его релиз “Bouncy House”, выпущенный на лейбле Baikonur Recordings, достиг 4-ого места в чарте Tech House Beatport top 100 Releases. А трек "Make It Bouncy" из этого релиза стал гимном многих вечеринок в Бразилии и много раз отыгран диджеями в знаменитом Cafe Mambo на Ибице.
Трек “Check This Out”, выпущенный на лейбле Wired, занимал 4-ое место в чарте Tech House на сайте Traxsource и держался там больше месяца. Ep “Do Ma Thing”, выпущенный на лейбле Erase Records попал в топ 100 релизов tech house на Beatport и поддержан многими бразильскими и русскими диджеями.
Изюминкой вечеринки станет модный показ эксклюзивных Итальянских шуб от нового шоурума “Nita Furs” из Хельсинки. Желающие смогут приобрести изделия по специальной цене.
Больше информации и резервирование столов по номеру 56227208.