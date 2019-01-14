Обманутая жена Аршавина: «Влюбился, встал и пошел»

Несколько лет назад Андрей Аршавин оставил свою беременную гражданскую жену Юлию Барановскую ради эффектной брюнетки Алисы Казьминой. В сентябре 2017 года влюбленные оформили отношения, к тому же на тот момент Алиса ждала ребенка. В феврале она подарила мужу дочь. А уже в начале 2018 года разразился скандал: футболиста сняли на видео в обществе некой фигуристой модели. Реакция Алисы не замедлила последовать: она объявила о расставании, но вскоре простила мужа.

Гармония в отношениях длилась недолго. Уже в декабре 2018 года в Сети снова всплыло видео, на котором Андрей Аршавин катается на лошадке в обществе неких девушек, заливисто хохочущих. На сей раз Алиса заявила, что рассталась с мужем.

Как выяснилось, уже несколько месяцев супруги живут раздельно. По словам Аршавиной, футболист не интересуется их общей дочерью и даже не выходит на связь. "Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок – это секс. А менять спутниц – обычное дело. Наверное, там уже новая романтика – коньки, отели, прогулки", – цитирует Алису Аршавину StarHit.