Мужчина отрезал «конский хвост» пассажирки автобуса

Инцидент произошел в Гонконге в воскресенье, 13 января. По словам очевидца, 65-летнего пассажира очень раздражала прическа типа "конский хвост" сидевшей на следующем ряду перед ним девушки. Ее волосы были настолько длинными, что доставали до его колен. В итоге мужчина достал из сумки ножницы и отрезал несколько сантиметров волос. Собеседник издания отметил, что пассажир не выглядел пьяным.

Свидетели случившегося попросили мужчину остановиться и разбудили девушку. Остриженная пассажирка разозлилась и заплакала. Водитель вызвал полицию. Виновник переполоха попытался сбежать на ближайшей остановке, но пассажиры ему не позволили.