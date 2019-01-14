Простите, что?! Форма конфет в шведской кондитерской удивила певицу из Эстонии

«Мне нравится шведское видение конфет. Поросячьи задницы! А кажется ли вам это аппетитным?» – написала эстонская певица в своем Instagram и поделилась снимком конфет.

Кроме того, в магазинчике Хелен также обнаружила большую желейную конфету в виде крысы. Выглядела она будто живая, да еще и в натуральную величину. По сравнению с таким поросячьи задницы выглядят более аппетитными.