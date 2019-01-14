Простите, что?! Форма конфет в шведской кондитерской удивила певицу из Эстонии

Простите, что?! Форма конфет в шведской кондитерской удивила певицу из ЭстонииФОТО
14 января 2019, 11:02
Эстонская певица Хелен Адамсон пошла в шведскую кондитерскую и удивилась, когда увидела на прилавке воздушные конфеты необычной формы.
Это забавно, но шведы делают конфеты в виде поросячьей задницы.
«Мне нравится шведское видение конфет. Поросячьи задницы! А кажется ли вам это аппетитным?» – написала эстонская певица в своем Instagram и поделилась снимком конфет.
Кроме того, в магазинчике Хелен также обнаружила большую желейную конфету в виде крысы. Выглядела она будто живая, да еще и в натуральную величину. По сравнению с таким поросячьи задницы выглядят более аппетитными.