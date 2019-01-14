Пн, 14.01.2019
Простите, что?! Форма конфет в шведской кондитерской удивила певицу из Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Простите, что?! Форма конфет в шведской кондитерской удивила певицу из Эстонии
ФОТО

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Хелен Адамсон

ФОТО: Instagram

​Эстонская певица Хелен Адамсон пошла в шведскую кондитерскую и удивилась, когда увидела на прилавке воздушные конфеты необычной формы.

Это забавно, но шведы делают конфеты в виде поросячьей задницы. 

«Мне нравится шведское видение конфет. Поросячьи задницы! А кажется ли вам это аппетитным?» – написала эстонская певица в своем Instagram и поделилась снимком конфет.

Поросячьи попки.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Кроме того, в магазинчике Хелен также обнаружила большую желейную конфету в виде крысы. Выглядела она будто живая, да еще и в натуральную величину. По сравнению с таким поросячьи задницы выглядят более аппетитными.

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