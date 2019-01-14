Пн, 14.01.2019
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  • Фото: 48-летняя Сара Сильверман сверкнула пышной грудью в очень откровенном платье

Фото: 48-летняя Сара Сильверман сверкнула пышной грудью в очень откровенном платье

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13 января стендап-комик и актриса из США 48-летняя Сара Сильверман поразила гостей и фотографов на церемонии Critics Choice Awards в платье от модного дома JOVANI.

Актрисы, бывшая подруга и многолетняя коллега Луи Си Кея, от которого она отвернулась из-за сексуального скандала, вышла на красную дорожку в платье с очень глубоким декольте, подчеркнувшим пышную грудь звезды. 

ФОТО: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Отметим, что недавно в ответ на грубость в Twitter Сара пожелала человеку добра, разговорилась с ним, а кончилось все тем, что она помогла ему собрать денег на лечение и нашла врачей. И все поняли, чего на самом деле не хватает в интернете: любви, просто любви.

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