Фото: 48-летняя Сара Сильверман сверкнула пышной грудью в очень откровенном платье

Актрисы, бывшая подруга и многолетняя коллега Луи Си Кея, от которого она отвернулась из-за сексуального скандала, вышла на красную дорожку в платье с очень глубоким декольте, подчеркнувшим пышную грудь звезды.

Отметим, что недавно в ответ на грубость в Twitter Сара пожелала человеку добра, разговорилась с ним, а кончилось все тем, что она помогла ему собрать денег на лечение и нашла врачей. И все поняли, чего на самом деле не хватает в интернете: любви, просто любви.