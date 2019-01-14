Фото: 48-летняя Сара Сильверман сверкнула пышной грудью в очень откровенном платье
14 января 2019, 10:54
13 января стендап-комик и актриса из США 48-летняя Сара Сильверман поразила гостей и фотографов на церемонии Critics Choice Awards в платье от модного дома JOVANI.
Актрисы, бывшая подруга и многолетняя коллега Луи Си Кея, от которого она отвернулась из-за сексуального скандала, вышла на красную дорожку в платье с очень глубоким декольте, подчеркнувшим пышную грудь звезды.
Отметим, что недавно в ответ на грубость в Twitter Сара пожелала человеку добра, разговорилась с ним, а кончилось все тем, что она помогла ему собрать денег на лечение и нашла врачей. И все поняли, чего на самом деле не хватает в интернете: любви, просто любви.