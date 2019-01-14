Кейт Миддлтон не пригласила Меган Маркл на свой день рождения

Уже несколько месяцев в Сети ходят слухи о том, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл весьма напряженные отношения. По информации зарубежных СМИ, супруга принца Гарри обладает довольно тяжелым характером, что показала членам королевской семьи еще до свадьбы с принцем.

По данным инсайдеров, Меган и Кейт успели поругаться весной прошлого года и с тех пор не смогли восстановить отношения. На публике обе герцогини делают вид, что между ними царит идиллия, однако Маркл и Миддлтон не могут скрыть взаимной неприязни. Еще одним доказательством того, что герцогини друг друга не выносят, стал тот факт, что Кейт не пригласила Меган и ее супруга принца Гарри на свой день рождения.