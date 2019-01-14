Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту Шереметьево

По его словам, Лободе пришлось самостоятельно добираться до VIP-зала, так как ее не встретили сразу после паспортного контроля.

Судя по видео от очевидца, сотрудники Шереметьево попытались извиниться перед певицей, однако она заявила, что ей не нужны извинения, а нужен «профессионализм в работе».