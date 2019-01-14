Пн, 14.01.2019
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Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту Шереметьево
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Светлана Лобода.

ФОТО: SCANPIX

Певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту Шереметьево из-за плохого обслуживания VIP-гостей. Об этом порталу «Клопс» рассказал очевидец, передают РИА Новости.

По его словам, Лободе пришлось самостоятельно добираться до VIP-зала, так как ее не встретили сразу после паспортного контроля.

Судя по видео от очевидца, сотрудники Шереметьево попытались извиниться перед певицей, однако она заявила, что ей не нужны извинения, а нужен «профессионализм в работе».

«Я хочу, чтобы меня обслуживали, если я плачу за это деньги, четко и правильно. А вы не делаете все возможное, чтобы мне было комфортно», — добавила Лобода.

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