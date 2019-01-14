Главное - не думать о плохом! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 января

Овен

На этой неделе Овнам лучше не погружаться в сомнения и не пытаться изменить то, что не поддается контролю. Лучше экономить силы и готовиться к важным событиям, которые произойдут сами собой в пятницу или на выходных либо обойдут жизнь Овнов стороной.

В любом случае в начале недели ждать глобальных изменений или большой удачи не придется.

Изменить будущее и настоящее реально, но звезды и планеты решили взять это лишь в свои руки, предоставив Овнам возможность наслаждаться этими изменениями.

Звезды подарят людям этого знака веру в себя и стойкость, так что не стоит бояться неудач и неожиданностей.

Телец

Тельцам необходимо задуматься над тем, как избавиться от негативных мыслей. Неделя будет очень продуктивной, а звезды постараются повысить энергетику Тельцов, поэтому нельзя позволять себе сомневаться или грустить без повода.

Даже если повод найдется, лучше заняться решением проблемы или просто сменить обстановку. Неделя прекрасно подходит как для поездок, так и для пребывания дома.

У Тельцов будет выбор между постоянным общением с близкими и уединением. И тот, и другой вариант хороши по-своему. Астролог советует слушать сердце в таких важных вопросах. Обостренная интуиция поможет Тельцам преуспеть в любви и делах, избежать проблем и избрать самый лучший путь к счастью.

Близнецы

Близнецам звезды и планеты советуют заняться домашними делами, а также тем, что поможет повысить энергетику и жизненный тонус.

Представителям стихии Воздуха стоит увлечься тем, что им нравится больше всего. Эти неделя подходит для творчества, получения новых знаний и путешествий.

Также полезно будет заводить новые знакомства тем, кто находится в поисках второй половинки.

Самый удачный день недели - понедельник. Именно в этот день желательно поставить перед собой основные цели на все остальные дни, определиться с планами. Харизма Близнецов окажется на высоте, что поможет им преуспеть в финансовых делах и любовных приключениях. Тем, кто уже состоит в отношениях,стоит попробовать подарить второй половинке незабываемые эмоции и счастье.

Рак

У Раков на этой неделе будет много шансов произвести впечатление на окружение и на самих себя. Это удачное время для любых новых начинаний, тяжелой и ответственной работы, заключения финансовых сделок.

Домашние дела тоже будут спориться, поэтому можно затеять ремонт, переезд, смену обстановки. Полезными будут покупка новой мебели и избавление от старой одежды.

Существует пять ситуаций, в которых стоит прислушаться к интуиции. Шестое чувство на этой неделе не раз может спасти Раков от фиаско. Стоит правильно оценивать любую ситуацию и не торопиться с выводами относительно людей или событий. Неделя может пролететь незаметно, поэтому лучше наслаждаться каждым моментом.

Лев