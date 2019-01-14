Главное - не думать о плохом! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 января
Василиса Володина - известный российский астролог, астропсихолог и популярная телеведущая. Ее прогнозы пользуются особой популярностью, отмечает dailyhoro. Следуя советам эксперта, вы сможете обойти препятствия и проблемы стороной и стать сильнее и счастливее.
Овен
На этой неделе Овнам лучше не погружаться в сомнения и не пытаться изменить то, что не поддается контролю. Лучше экономить силы и готовиться к важным событиям, которые произойдут сами собой в пятницу или на выходных либо обойдут жизнь Овнов стороной.
В любом случае в начале недели ждать глобальных изменений или большой удачи не придется.
Изменить будущее и настоящее реально, но звезды и планеты решили взять это лишь в свои руки, предоставив Овнам возможность наслаждаться этими изменениями.
Звезды подарят людям этого знака веру в себя и стойкость, так что не стоит бояться неудач и неожиданностей.
Телец
Тельцам необходимо задуматься над тем, как избавиться от негативных мыслей. Неделя будет очень продуктивной, а звезды постараются повысить энергетику Тельцов, поэтому нельзя позволять себе сомневаться или грустить без повода.
Даже если повод найдется, лучше заняться решением проблемы или просто сменить обстановку. Неделя прекрасно подходит как для поездок, так и для пребывания дома.
У Тельцов будет выбор между постоянным общением с близкими и уединением. И тот, и другой вариант хороши по-своему. Астролог советует слушать сердце в таких важных вопросах. Обостренная интуиция поможет Тельцам преуспеть в любви и делах, избежать проблем и избрать самый лучший путь к счастью.
Близнецы
Близнецам звезды и планеты советуют заняться домашними делами, а также тем, что поможет повысить энергетику и жизненный тонус.
Представителям стихии Воздуха стоит увлечься тем, что им нравится больше всего. Эти неделя подходит для творчества, получения новых знаний и путешествий.
Также полезно будет заводить новые знакомства тем, кто находится в поисках второй половинки.
Самый удачный день недели - понедельник. Именно в этот день желательно поставить перед собой основные цели на все остальные дни, определиться с планами. Харизма Близнецов окажется на высоте, что поможет им преуспеть в финансовых делах и любовных приключениях. Тем, кто уже состоит в отношениях,стоит попробовать подарить второй половинке незабываемые эмоции и счастье.
Рак
У Раков на этой неделе будет много шансов произвести впечатление на окружение и на самих себя. Это удачное время для любых новых начинаний, тяжелой и ответственной работы, заключения финансовых сделок.
Домашние дела тоже будут спориться, поэтому можно затеять ремонт, переезд, смену обстановки. Полезными будут покупка новой мебели и избавление от старой одежды.
Существует пять ситуаций, в которых стоит прислушаться к интуиции. Шестое чувство на этой неделе не раз может спасти Раков от фиаско. Стоит правильно оценивать любую ситуацию и не торопиться с выводами относительно людей или событий. Неделя может пролететь незаметно, поэтому лучше наслаждаться каждым моментом.
Лев
Львов может настигнуть энергетическое истощение. Произойдет это в том случае, если они часто будут находиться возле неприятных людей или в нервирующей обстановке. Спокойствие на этой неделе будет залогом успеха в каждой сфере жизни. Нельзя выходить из себя ни при каких обстоятельствах, потому что это может навлечь беду. Против импульсивности поможет своевременный отдых.
Удача будет ждать Львов в самом конце недели, когда звезды станут очень активными. Это будет время мелких и глобальных изменений, причем, возможно, необратимых.
Львам понадобятся огромное мужество и выдержка, без которых негативные эмоции могут взять верх. Желательно быть отзывчивыми в начале недели, чтобы потом люди отплатили Львам той же монетой.
Дева
Девам потребуются свежий взгляд на жизнь, новые мысли, обновленные цели. Важно посмотреть на все под другим углом. Сила самовнушения поможет Девам залатать энергетические дыры и привлечь больше удачи, которая им так нужна. В погоне за лучшей версией самих себя не стоит упускать нечто важное и превращаться в эгоистов. Речь идет о просьбах о помощи, исходящих от окружающих. Не нужно проявлять жадность по отношению к своему времени - Девам рекомендуется быть щедрыми, чтобы доброта вернулась сполна.
В отношениях с близкими не стоит срываться на крик и нервничать лишний раз. Особо опасными окажутся публичные ссоры: окружающим не стоит их видеть.
Не нужно яростно отстаивать свою позицию - Вселенная все равно внесет правильные коррективы и покажет всем, кто был прав, а кто нет. Главное сейчас для представителей этого знака - меняться изнутри и уповать на силу самовнушения, настраивая себя таким образом на успех.
Весы
Весов могут захлестнуть страх, неуверенность и уныние в начале недели, но по мере продвижения вперед эти чувства будут рассасываться. В конце недели энергетика людей этого знака резко устремится вверх, что позволит исправить возможные ошибки первых ее дней.
Дома можно заняться уборкой, ремонтом, перестановкой мебели. Главное - не копить домашние дела. Важно, чтобы обстановка в родных стенах была максимально приятной.
За пределами и внутри родных стен необходимо творить добро: неправильные и негативные поступки могут лишить удачи представителей этого знака Зодиака.
Скорпион
Сила позитивного мышления гораздо важнее на этой неделе, чем обычно. Окружающий мир может быть любым - приятным, страшным, унылым, но это не должно останавливать Скорпионов на пути к обретению счастья. Искать его нужно в себе, а не вокруг себя. Настало время для расширения сознания и поиска новых целей, духовного развития.
Для младших поколений Скорпионам стоит быть хорошим примером для подражания.
К негативным словам и поступкам окружающих звезды советуют относиться философски, с мудростью. Это повод понять людей и осознать, какими быть не стоит.
Если представителям этого знака удастся победить импульсивность и прочий негатив, то в конце этой недели Вселенная подарит им удачу.
Стрелец
Стрельцам может показаться, что всё вокруг остановилось, став серым. В работе и в любви важно не упускать детали. Каждая мелочь может как привести к успеху, так и стать роковой. Некоторые проблемы решатся сами собой, но не нужно ожидать, что так будет все время.
Звезды советуют Стрельцам не обращать внимание на слухи и сплетни, быть реалистами и жить по правилам морали. Только так можно будет сохранить авторитет и свое влияние на окружающих.
Также нежелательно перекладывать ответственность на чужие плечи. Все свои проблемы необходимо принимать с мужеством и решать максимально быстро.
Козерог
В начале недели могут напомнить о себе старые проблемы, поэтому нужно проявлять максимальную осторожность, ограничить финансовую активность и принимать лишь взвешенные решения. Звезды хотят, чтобы Козероги начали дарить миру любовь, и для этого придется избавиться от зависти и обид.
Расчетливость и мелочность должны уступить место щедрости. Нужно прислушиваться к советам близких людей, быть последовательными и напористыми.
Не стоит мыслить стереотипно, ставить палки в колеса врагам и недоброжелателям. Это хорошее время для примирения. Что касается домашней атмосферы, то сделать ее более положительной помогут порядок и чистота.
Водолей
Водолеям звезды советуют избавиться от негатива и очистить энергетику.
На выходных велика вероятность того, что все проблемы уйдут прочь. Можно заняться активным отдыхом, посетить другой город или даже страну. Главное - не сидеть на месте.
Осторожность не должна переходить в трусость, а решительность не должна делать людей этого знака неосмотрительными.
Негативные стороны влияния планет и звезд нейтрализуют друг друга в конце недели, поэтому этот период будет спокойным и размеренным. На представителей этого знака может напасть ностальгия, сентиментальность. Этот ворох нередко дурных мыслей нужно как-то прерывать и не подкармливать, больше думая о завтрашнем дне, а не о вчерашнем.
Рыбы
Рыбам нужно научиться говорить "нет" людям, особенно на выходных и в первые дни недели. Это время словно специально создано для решения личных проблем, домашних дел, покупок и отдыха. Браться за все сразу не стоит -
лучше решать все проблемы последовательно. И не надо давать людям пустые обещания. Звезды хотят, чтобы Рыбы были честными при отказе в услугах и помощи.
Пока на звездном небе все благоприятно, нужно пользоваться предрасположенностью звезд.
Эта неделя не должна пройти в безделье и сомнениях. Необходимо направить все свои силы на решение самых важных личных задач в финансовой сфере, на работе. Рыбам поможет наличие свежего взгляда на мир. Не стоит вступать в полемику и конфликтовать с людьми - лучше игнорировать все выпады недовольных.