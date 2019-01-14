Пн, 14.01.2019
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  • Слишком смело! 72-летняя мать Наташи Королевой щеголяет в короткой юбке

Слишком смело! 72-летняя мать Наташи Королевой щеголяет в короткой юбке
ФОТО

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Наташа Королева

ФОТО: SCANPIX

Наташа Королева обнародовала семейное видео, на котором запечатлена с самыми близкими. В ролике 72-летняя мать популярной певицы зажигательно танцует на пляже, облаченная в майку и короткую юбочку.

Который год Наташа Королева с семьей проводит зимний отдых в солнечном Майами. У популярной исполнительницы есть в Америке свои апартаменты, пишут Dni. Кроме того, тут много лет живет ее мать, 72-летняя Людмила Порывай. Скоро Наташа уедет в Россию, а пока наслаждается океаном и бархатным пляжным песком в компании самых близких: мужа Сергея Глушко (более известного как стриптизер Тарзан), сына-подростка Архипа и друзей.

Артистка весело проводит время. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наташа Королева сделала несколько публикаций. Также артистка обнародовала фотографию своей мамы Людмилы Порывай, запечатлев ее стоящей по щиколотку в воде. Для выхода в люди 72-летняя родительница певицы выбрала майку и короткую юбку. Завершали образ солнцезащитные очки, фантазийная корона и наряженная елка в руке. Подписчики певицы жестко раскритиковали образ 72-летней дамы.

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