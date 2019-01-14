Слишком смело! 72-летняя мать Наташи Королевой щеголяет в короткой юбке

Который год Наташа Королева с семьей проводит зимний отдых в солнечном Майами. У популярной исполнительницы есть в Америке свои апартаменты, пишут Dni. Кроме того, тут много лет живет ее мать, 72-летняя Людмила Порывай. Скоро Наташа уедет в Россию, а пока наслаждается океаном и бархатным пляжным песком в компании самых близких: мужа Сергея Глушко (более известного как стриптизер Тарзан), сына-подростка Архипа и друзей.