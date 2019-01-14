День, полный сюрпризов и неожиданностей: гороскоп на 14 января

Дева

Хороший день для работы и учебы. Можно проводить ранее запланированные переговоры и встречи, а также участвовать в увеселительных мероприятиях – но только в том случае, если они не помешают вам уделить внимание действительно важным делам и решить актуальные проблемы. Чрезвычайно полезным будет следование составленному графику; не стоит полагаться на свою способность к импровизации.

Это непростой период с точки зрения отношений с родственниками и любимым человеком, однако найти общий язык и избежать конфликтов вам вполне по силам. Нежелательно торопить события, заставлять близких принимать решения или совершать поступки, к которым они не готовы.

Весы

В целом день достаточно комфортный и спокойный, однако жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, не исключены недомогания, переутомление, проявления раздражительности. Вы нуждаетесь в положительных эмоциях, и наверняка получите их, если найдете возможность повидаться с друзьями, не упустите случай отдохнуть в хорошей компании.

Не стоит планировать на этот день долгие и опасные поездки, участие в спортивных состязаниях или иные дела, связанные с серьезными физическими нагрузками. Зато можно добиться отличных результатов в учебе или интеллектуальном труде, изменить к лучшему отношения с любимым человеком и родственниками.

Скорпион

Это хороший день для сотрудничества, объединения усилий с проверенными партнерами и достойными доверия людьми. Не всегда возможно принять правильное решение самостоятельно, поэтому следует прислушиваться к советам опытных коллег.

Не исключены трудности в семье, могут потребовать особого внимания старшие родственники. Жизненный потенциал несколько снижен, возможно обострение хронических заболеваний. Это не самый подходящий день для активных развлечений и тяжелого физического труда.

Стрелец

Отношения с любимым человеком и ситуация в личной жизни в целом станут причиной серьезных волнений. Вы склонны придавать слишком большое значение своим прошлым ошибкам и промахам, винить себя во всех бедах; это деструктивная тенденция, которая не приведет ни к чему хорошему.

Друзья не только помогут советом, но и найдут способ поднять вам настроение. От них же будут исходить и интересные деловые предложения, открывающие заманчивые профессиональные и финансовые перспективы.

Козерог

Этот день хорошо подходит для активного отдыха, занятий спортом, прогулок на свежем воздухе. Вы полны энергии, но не всегда можете найти ей должное применение. Легко дается решение бытовых вопросов, появляется возможность сделать свое жилище более уютным и комфортным, радующим глаз. Вероятны подарки, приятные сюрпризы, подготовленные друзьями и родственниками.

Романтическое свидание пройдет хорошо, вы не пожалеете о том, что признались в своих чувствах или рассказали о сокровенном. Это день подлинной близости с любимым человеком, полного взаимопонимания и абсолютного взаимного доверия.

Водолей

В целом день пройдет неплохо, хотя некоторые разочарования и мелкие трудности все же не исключены. Сегодня вы сможете добиться успехов в учебе, блестяще справиться с решением творческих задач. Появляются интересные идеи, не приходится жаловаться на недостаток фантазии и изобретательности. Вероятны удачные покупки и инвестиции, можно задуматься об открытии собственного дела, взвесить все за и против.

В личной жизни складывается ситуация, требующая решительных действий, при этом нет причин для опасений и тревоги. Вы получите то, к чему стремитесь, и идти ради этого на слишком большие жертвы не придется; однако вскоре появится новая цель и ваше душевное равновесие будет нарушено.

Рыбы

День интересный, полный сюрпризов и неожиданностей. Складываются благоприятные условия для того, чтобы воплотить в жизнь давние планы, осуществить мечты и реализовать замыслы. Будьте решительны, не теряйте времени зря – можно успеть многое, если полагаться на себя и рассуждать логически. Этот день подходит для решения бытовых проблем, преодоления разногласий с родственниками, обсуждения вопросов, которые касаются всех членов семьи.