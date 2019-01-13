27-летняя красотка показала в Instagram первые кадры из новой фотосессии для австралийской версии мужского журнала GQ, которые немедленно вызвали бурную реакцию у подписчиков Ратаковски.

ФОТО: Vida Press

На снимке модель предстает в элегантном платье со стразами и глубоким декольте, которое отлично подчеркивает фантастические формы Эмили Ратаковски. Волосы выглядят мокрыми. Руки девушки скрещены, а ноги, напротив, раздвинуты. Провокативная и сексуальная поза актрисы сразу привлекает внимание. Девушка сопроводила фото австралийским флагом, а также упомянула журнал GQ Australia. Поклонники Ратаковски снимок оценили — за короткий срок он собрал более 600 тысяч лайков и множество комментариев на разных языках. «Выглядишь офигенно»; «Красотка»; «Горячая штучка», — написали пользователи.