Вс, 13.01.2019
Чудовищная реклама в центре Таллинна призывает эстонцев стоять отдельно от русских (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Горячее фото Эмили Ратаковски для GQ вызвало бурю эмоций у поль­зо­ва­те­лей Сети

Горячее фото Эмили Ратаковски для GQ вызвало бурю эмоций у поль­зо­ва­те­лей Сети

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Vida Press

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски регулярно радует поклонников новыми соблазнительными фотографиями. 

27-летняя красотка показала в Instagram первые кадры из новой фотосессии для австралийской версии мужского журнала GQ, которые немедленно вызвали бурную реакцию у подписчиков Ратаковски.

ФОТО: Vida Press

На снимке модель предстает в элегантном платье со стразами и глубоким декольте, которое отлично подчеркивает фантастические формы Эмили Ратаковски. Волосы выглядят мокрыми. Руки девушки скрещены, а ноги, напротив, раздвинуты. Провокативная и сексуальная поза актрисы сразу привлекает внимание. Девушка сопроводила фото австралийским флагом, а также упомянула журнал GQ Australia. Поклонники Ратаковски снимок оценили — за короткий срок он собрал более 600 тысяч лайков и множество комментариев на разных языках. «Выглядишь офигенно»; «Красотка»; «Горячая штучка», — написали пользователи.

GQ стал не единственным австралийским журналом, для которого снялась Ратаковски. Буквально на днях фотограф Vogue Australia Николь Бэнтли выложил в своем Instagram-аккаунте кадры фотосессии для этого издания, которые тоже выглядят очень сексуально.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ