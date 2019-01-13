Любовница Александра Цекало добилась его развода с сестрой Веры Брежневой

Этот Новый Год Александр Цекало встретил в Риме, в компании обворожительной темноволосой дамы. О брюнетке по имени Дарина почти ничего не известно. Зато известно другое: продюсер имеет полное право проводить время с подругой, поскольку успел официально развестись с Викторией Галушкой.

Как пишет «Стархит», 57-летний Цекало давно уже не живет с сестрой Веры Брежневой. А вот брюнетке он уже успел сделать предложение. Поэтому называть ее любовницей продюсера уже некорректно: Цекало и сам заявил, что его оскорбляет это слово по отношению к возлюбленной.

В компании Дарины мужчина был замечен еще до Нового года: в московском ресторане парочка постоянно уделяла друг другу романтические знаки внимания. В Риме они попались на глаза папарацци. Девушка обладает эффектной внешностью и почти на голову выше своего избранника.

«Мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья», - говорит Александр Цекало.

Это будет уже четвертый по счету брак продюсера. Бывшая возлюбленная, Виктория Галушка, прожила в браке с ним десять лет и сейчас растит двух детей, Александру и Михаила. В свою очередь, девушка познакомилась с Цекало после его скандального развода с Лолитой Милявской.