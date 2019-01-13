Любовница Александра Цекало добилась его развода с сестрой Веры Брежневой
Продюсер официально развелся с сестрой Веры Брежневой и сделал предложение подруге
Этот Новый Год Александр Цекало встретил в Риме, в компании обворожительной темноволосой дамы. О брюнетке по имени Дарина почти ничего не известно. Зато известно другое: продюсер имеет полное право проводить время с подругой, поскольку успел официально развестись с Викторией Галушкой.
Как пишет «Стархит», 57-летний Цекало давно уже не живет с сестрой Веры Брежневой. А вот брюнетке он уже успел сделать предложение. Поэтому называть ее любовницей продюсера уже некорректно: Цекало и сам заявил, что его оскорбляет это слово по отношению к возлюбленной.
В компании Дарины мужчина был замечен еще до Нового года: в московском ресторане парочка постоянно уделяла друг другу романтические знаки внимания. В Риме они попались на глаза папарацци. Девушка обладает эффектной внешностью и почти на голову выше своего избранника.
«Мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья», - говорит Александр Цекало.
Это будет уже четвертый по счету брак продюсера. Бывшая возлюбленная, Виктория Галушка, прожила в браке с ним десять лет и сейчас растит двух детей, Александру и Михаила. В свою очередь, девушка познакомилась с Цекало после его скандального развода с Лолитой Милявской.
Пока Александр проводит время с новой невестой, его молодая экс-супруга (Галушка моложе Цекало на 23 года) не предается унынию. Как сообщают источники, блондинка повеселилась на новогодней вечеринке в компании друзей и подруг.